Ci sono segnalazioni in merito a problemi Iliad abbastanza diffusi oggi 20 ottobre, stando alle informazioni reperite proprio in questi minuti qui in Italia. Una questione da non sottovalutare per i tecnici, che in parte ricorda il nostro ultimo report condiviso durante la stagione estiva, ma che allo stesso tempo non mi porta per adesso a parlarvi di down. Dunque, una situazione non semplice per chi stamane risulta isolato, fatta eccezione per la possibilità di appoggiarsi a connessioni WiFi. Vediamo dunque quali sono le informazioni preliminari disponibili.

Non c’è un down per ora dietro i problemi Iliad del 20 ottobre

Scendendo ulteriormente in dettagli, posso confermarvi che il sottoscritto al momento della pubblicazione dell’articolo non riscontri particolari anomalie con la SIM dell’operatore francese. Tuttavia, i problemi Iliad sembrano abbastanza evidenti tramite il tracciamento in tempo reale che c’è su Down Detector. Dunque, se da un lato non sarebbe corretto parlare di down, stando almeno alla situazione attuale, allo stesso tempo occorre un attento monitoraggio sull’evoluzione della situazione.

Come sempre avviene in questi casi, solo attraverso i commenti dei nostri lettori avremo una percezione migliore sulla reale natura dei problemi Iliad che vengono segnalati anche qui in Italia oggi 20 ottobre. Si tratta di un down fortemente localizzato, o dietro i disagi dei clienti ci sono questioni specifiche? Attendiamo di capirci qualcosa di più anche attraverso i vostri feedback. In ogni caso, a breve ne sapremo sicuramente di più sotto questo punto di vista.

Non mi sento di escludere che i problemi Iliad di cui vi sto parlando siano in qualche modo legati alle anomalie di WhatsApp e Instagram, che circa un’ora fa ho trattato con un articolo a parte. Appena avrò maggiori dettagli, aggiornerò l’articolo in questione. Insomma, un 20 ottobre caldo e delicato sulle questioni server.