Se cercate uno smartwatch che faccia tanto e costi poco la risposta potrebbe essere nel nuovo Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition, munito di una ghiera circolare particolarmente comoda, oltre che di due pulsanti fisici laterali per la gestione della UI e delle opzioni di tracking. L’orologio intelligente vanta uno schermo AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione HD e supporto AOD, personalizzabile con oltre 120 watchfaces e 117 modalità di allenamento diverse. Lo Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition include anche il monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (disporre del sensore SpO2 è un vero lusso di questi tempi, come siamo, purtroppo, sempre più alle prese con la pandemia da Coronavirus), oltre che rilevare il battito cardiaco. Non manca il modulo GPS, il Bluetooth 5.0 e perfino l’NFC per i pagamenti digitali.

La batteria integrata è da 420mAh nominali, che dovrebbe essere sufficiente a garantire un’autonomia fino a 16 giorni con un solo ciclo di ricarica. Lo Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition verrà reso disponibile nelle colorazioni nera, bianca e blu al prezzo di 699 yuan, il corrispettivo di circa 88 euro al cambio attuale. Il prodotto è disponibile in pre-ordine dalla giornata di oggi 20 ottobre in offerta promozionale al costo di 649 yuan, pari a circa 82 euro.

Le vendite vere e proprie partiranno dal 1 novembre. Dubitiamo riuscireste a trovare uno smartwatch in grado di offrirvi tutte queste funzionalità a fronte di una spesa tanto esigua: la forza dello Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition è proprio nel rapporto qualità/prezzo, sperando chiaramente venga commercializzato (il prima possibile) anche in Europa per poterlo noi acquistare con la sicurezza di un articolo direttamente venduto nel nostro mercato. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo in poco tempo.