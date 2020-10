Un evento esclusivo con Francesco Guccini si terrà il prossimo 29 ottobre, dalle ore 18.30. Guccini presenterà il secondo capitolo dell’album Note Di Viaggio e sarà con Mauro Pagani.

Qualche settimana dopo l’uscita del secondo capitolo dell’album celebrativo dedicato alla musica di Guccini, La Feltrinelli organizza un evento in diretta streaming, riservato ai possessori dell’album.

Giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 Francesco Guccini e Mauro Pagani presentano Note Di Viaggio Capitolo 2, in un esclusivo incontro online riservato a tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno entro la data dell’evento una copia di Note Di Viaggio Capitolo 2 su CD o vinile.



Acquistando il disco si potrà assistere all’esclusivo evento con Francesco Guccini e con Mauro Pagani, in diretta il 29 ottobre alle ore 18.30. Si potrà interagire con gli artisti e scoprire qualche dettagli in più sul disco, ai vertici della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Come partecipare all’esclusivo evento con Francesco Guccini

Per partecipare all’evento in streaming è necessario comprare l’album Note Di Viaggio – Capitolo 2 nei negozi La Feltrinelli o online sul sito de La Feltrinelli. Tutti coloro che avranno acquistato il disco, il 29 ottobre riceveranno una mail con i codici di accesso per partecipare alla diretta. Ogni codice di accesso può essere utilizzato una sola volta, per un solo accesso all’evento.

Una volta ricevuti i codici bisognerà collegarsi alle ore 18.30 per partecipare all’evento ed interagire con Guccini e con Pagani. L’evento sarà registrato e sarà disponibile per la visione anche on demand dopo la diretta sulla piattaforma FeltrinelliLive.

A moderare l’incontro il giornalista David De Filippi.

Note Di Viaggio – Capitolo 2

Note Di Viaggio – Capitolo 2 è la seconda parte della raccolta di successi di Guccini, interpretati da alcuni degli artisti già seguiti della musica italiana, prodotti e arrangiati da Mauro Pagani.

Hanno preso parte al progetto Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, I Musici.