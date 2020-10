Gli iPhone 12 sembrano decisamente aver fatto già breccia nel cuore di tanti utenti in tutto il mondo. I preordini dei melafonini, anche se solo dei due modelli standard e Pro, hanno fatto registrare numeri da capogiro e lo stesso dovrebbero fare anche gli iPhone 12 Mini e Pro Max previsti per i primi di novembre. I consumatori che guardano con favore i nuovi modelli Apple potrebbero essere più che mai colpiti da una nuova feature in arrivo per i top di gamma: ben presto dovrebbe essere possibile sfruttare la velocità di connessione 5G su entrambe le SIM dei device.

Dall’anno 2018 Apple ha cominciato a fornire ai suoi clienti gli iPhone dual SIM. Oltre ad un alloggiamento fisico per la scheda telefonica, è stato possibile anche aggiungere un secondo numero associato al device con la tecnologia eSIM virtuale fornita dagli operatori. Quest’anno poi, per la prima volta, da Cupertino sono giunti dei device con il supporto al 5G. Proprio la velocità di connessione massima su entrambi i numeri telefonici associati ai top di gamma dovrebbe essere un’implementazione software garantita dagli sviluppatori in breve tempo.

Attualmente, come confermato anche attraverso il sito di settore MacRumors, chi compra un iPhone 12 puù beneficiare sia della SIM fisica che di quella virtuale ma non potrà navigare su entrambi i numeri con la velocità di connessione 5G. Per farlo, ad esempio, dovrà provvedere a rimuovere la scheda fisica dal proprio melafonino per scegliere solo l’opzione più avanzata con l’eSIM. Ma sarebbe davvero solo questione di tempo e per gli iPhone 12 appena lanciati, ci sarebbe modo di utilizzare contemporaneamente l’ultimissima tecnologia di connessione per entrambi i numeri telefonici che si utilizzano.

Quanto fin qui dettagliato sarà di certo un surplus da tenere in considerazione in caso di acquisto dei nuovi iPhone 12. Si attendono presto nuovi dettagli sull’implementazione software che garantirà la connessione 5G per entrambe le SIM a bordo dei melafonini ma la fonte su menzionata MacRumors è di certo garanzia di autenticità della notizia.