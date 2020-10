I nomi dei 20 finalisti di AmaSanremo sono ufficiali. La Rai ha appena rivelato quali siano i concorrenti chiamati a conquistare un posto nella gara che si terrà all’Ariston dal 2 al 6 marzo. Da questi concorrrenti, saranno scelti 6 artisti che parteciperanno alla settimana del Festival.

I partecipanti ad AmaSanremo si esibiranno nelle puntate di seconda serata in onda a cominciare dal 29 ottobre al 29 novembre. Da queste prime selezioni, emergeranno gli artisti che si contenderanno la partecipazione al Festival nella prima serata di dicembre, sempre sotto la conduzione di Amadeus.

Nella finalissima di dicembre saranno ammessi 10 di questi artisti appena annunciati, ma solo 6 di questi potranno fare parte della categoria Sanremo Giovani dell’edizione 71 del Festival di Sanremo, ancora affidato alla conduzione di Amadeus con la partecipazione di Fiorello. A questi sei finalisti si aggiungeranno i 2 artisti scelti da Area Sanremo.

Alioth, Titani

Avincola, Goal!

Thomas Cheval, Acqua Minerale

Chico, Figli Di Milano

Davide Shorty, Regina

Folcast, Scopriti

Galea, I Nostri 20

Gaudiano, Polvere Da Sparo

Gavio, La Mia Generazione

Ginevra, Vortice

Hu, Occhi Niagara

I Desideri, Lo Stesso Cielo

Le Larve, Musicareoplano

M.E.R.L.O.T., Sette Volte

Murphy, Equilibrio

Nova, Giovani Noi

Scrima, Se Ridi

Sissi, Per Farti Paura

Wrongonyou, Lezioni Di Volo

Greta Zuccoli, Ogni Cosa Sa Di Te

I 20 semifinalisti sono stati annunciati da Amadeus, che per il secondo anno consecutivo ricopre il ruolo di direttore artistico, al termine delle audizioni dei 60 artisti scelti tra i 961 iscritti totali a Sanremo Giovani, ai quali si è aggiunto il vincitore del Festival di Castrocaro. La Commissione Musicale, oltre che da Amadeus, è composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

La giuria televisiva di AmaSanremo sarà invece composta da alcuni esperti del settore – e da Amadeus – e avrà il compito di dare il proprio giudizi sugli artisti. Queste votazioni, unite a quelle della Commissione Musicale e del Televoto, decreteranno i nomi degli artisti ammessi alla serata del 17 dicembre.

Le puntate di AmaSanremo saranno ospitate dalla Sala B di via Asiago, con quattro esibizioni per ogni serata. Da questa competizione emergeranno due artisti, che avranno accesso alla finale di dicembre. In più, ogni puntata ospiterà un artista speciale che ha iniziato la sua carriera grazie a Sanremo Giovani, oltre a un altro ospite speciale che racconterà la sua esperienza sanremese in chiave ironica.