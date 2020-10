Si è aggiornata l’app Promemoria di Samsung, superando (almeno in parte) quello che è sempre stato un suo limite validante, vale a dire la possibilità di essere utilizzato con dispositivi diversi da quelli del colosso di Seul (se siete soliti utilizzare solo prodotti del produttore asiatico la cosa non vi riguarderà; diverso è il caso che uno dei vostri dispositivi è stato prodotto da altri OEM). La versione 11.6.01.1000, difatti, si avvale della collaborazione stretta in tempi non sospetti con Microsoft, permettendo così agli utenti di procedere alla sincronizzazione dei dati dell’app con Microsoft To Do.

Una volta aggiornata l’app Promemoria di Samsung verrà chiesto se si vuole procedere alla sincronizzazione con i servizi del colosso di Redmond: una volta accettata la cosa, si viene reindirizzati ad una pagina di accesso firmata Microsoft, in cui si dovrà autorizzare la connessione. Finita la configurazione, l’utente prenderà visione della nuova scheda ‘To Do’ con l’elenco delle proprie attività. Precisiamo che le attività già elaborate e salvate nell’app Promemoria di Samsung non verranno sincronizzato (bisognerà, quindi, reinserirle nel servizio di Microsoft).

Un altro limite da tener presente è che Microsoft To Do non è in grado di supportare le immagini, mostrando al loro posto un errore. Nel momento in cui si abilita la sincronizzazione sarà possibile prendere visione dei propri promemoria su Microsoft To Do, Outlook e Teams, anche se, almeno per adesso, l’integrazione sembra funga solo sul primo. Chi è interessato potrà procedere a scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app Promemoria di Samsung dal Samsung Galaxy Store, che resta la scelta più sicura al netto dei vari APK che potreste comunque trovare in Rete (nessuno potrà assicurarvi che non siano farcite da malware di vario genere, quindi statene alla larga). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.