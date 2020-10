Ci sono anche problemi TIM tra i tanti disservizi che si stanno verificano in data odierna. Sono diversi tra gli operatori – come ad esempio Iliad o Tiscali – e le piattaforme per il gioco online – grave il caso del PlayStation Network di Sony – a restituire infatti svariate anomalie nella giornata di oggi, 20 ottobre 2020.

Nello specifico dei problemi TIM, da qualche minuto si stanno accumulando sulla pagina dedicata di Downdetector – sito adibito proprio a monitorare i vari servizi di rete presenti in tutto il mondo e il loro corretto funzionamento – e sui social le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con la rete internet. Si tratterebbe di criticità diffuse un po’ in tutta Italia, con centro più caldo Milano, sia per quanto riguarda la rete fissa che mobile dell’operatore telefonico. Come potete verificare su questa pagina, la maggior parte delle lamentele si concentra comunque su internet fisso, con la navigazione a risultare lenta o addirittura tanto compromessa da impedire direttamente l’apertura di un sito web. Allo stesso modo, anche il caricamento di contenuti multimediali come immagini e video risulta più lento del solito, per quella che tradizionalmente è invece una rete decisamente affidabile sul territorio del Bel Paese – e nel resto d’Europa.

I problemi TIM del 20 ottobre 2020 hanno iniziato a circolare attorno alle ore 12:00, e al momento in cui scriviamo le segnalazioni su Downdetector hanno superato la soglia delle 200. Sempre a sentire gli utenti, in alcune zone sarebbe impossibile navigare in internet anche su mobile, allargando le stesse criticità anche su smartphone e tablet. Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore telefonico, ma i tecnici di TIM dovrebbero essere già al lavoro per arginare la situazione. Anche voi siete tra quelli che oggi stanno riscontrando problemi TIM? Di quale natura? Ditecelo più sotto nei commenti a questo articolo.