E’ praticamente tutto pronto per la presentazione in via ufficiale del Huawei Mate 40. La società cinese è infatti decisa ad alzare il sipario sul suo prossimo smartphone il 22 ottobre 2020, con soli due giorni a separarci da tutta la verità in merito. Come spesso accade per i device più attesi, è comunque possibile reperire in rete diverse anticipazioni sul dispositivo orientale, che vi abbiamo esposto prontamente sulle nostre pagine.

Lo stesso sta accadendo nelle ultime ore, con il web letteralmente scatenato nel rilasciare a getto continuo informazioni sul Mate 40. In particolare, il protagonista principale di oggi è il processore nascosto sotto la scocca, il Kirin 9000. Lo stesso per cui il noto leaker Ice Universe ha scovato su GeekBench diversi dettagli piuttosto golosi, concentrati nello specifico sull’edizione Mate 40 Pro. Si parte dalla conferma della presenza della GPU Mali-G78, soluzione a 24 core clockata ad una frequenza più bassa con l’obiettivo di ridurre i consumi – o quantomeno ottimizzarli. Non mancano informazioni sul comparto fotografico, vero punto di forza di questo smartphone vicino alla release. La stessa Huawei, via Twitter, promuove in un video la capacità del grandangolo del Mate 40 di non distorcere le immagini, andandole a correggere in automatico.

In un secondo video, sempre tramite cinguettio, si mette invece in evidenza la rapidità della ricarica wireless, già nota ai più attenti tra voi – e magari a quelli interessati ad un futuro acquisto:

A chiudere il quadro in vista dell’annuncio ufficiale del 22 ottobre, uno degli aspetti che più interessano gli utenti. Ci riferiamo naturalmente al prezzo di vendita: le cifre sono state esposte dal leaker Rodent950, ritenuto piuttosto affidabile dalla community. E che va a citare tre modelli con relativi probabili costi: Huawei Mate 40 Pro a circa 1.100 euro, il Huawei Mate 40 Pro+ a circa 1.400 euro e infine il Huawei Mate 40 RS a circa 2.500 euro.