Miguel Bosè denunciato dall’ex Nacho Palau per la custodia dei figli. Finisce, così, nel peggiore nei modi la lunga relazione tra l’artista spagnolo e lo scultore che è stato al suo fianco per decenni e dal quale ha avuto 4 figli.

La causa legale si è aperta nei giorni scorsi, con la richiesta di Palau di riunire i 4 fratelli che sono stati divisi dalla circostanze. I bambini, due coppie di gemelli nati da gravidanze surrogate, sono stai divisi tra i genitori. Due di loro si sono trasferiti in Messico con Bosè, mentre gli altri due si trovano in Spagna con Palau.

Recenti immagini dei quattro fratelli sono state postate sull’Instagram di Palau, che ha commentato l’accaduto in una delle recenti interviste: “I bambini hanno bisogno l’uno dell’altro, tutto questo non ha senso”.

Nella battaglia legale che Palau ha deciso di intraprendere contro il suo ex compagno, si dovrà dimostrare che i due artisti sono stati insieme per trent’anni – seppure mai sposati – e di aver deciso di concepire Tadeo, Diego, Ivo e Telmo con l’idea di formare una famiglia insieme. I bambini sono cresciuti insieme fin dalla nascita, fino a quando la famiglia non è andata in frantumi a causa delle rottura dei genitori.

La decisione finale spetterà alla Corte Spagnola, che dovrà stabilire la paternità e il luogo di residenza. Il suo compito sarà reso ancora più difficile dall’assenza di precedenti in tema di maternità surrogata, poiché non prevista dalla legge in Spagna.

Palau ha anche dichiarato di volersi rimettere interamente nelle mani della giustizia che, a suo dire, saprà esattamente che cosa fare.

Miguel Bosè era balzato agli onori della cronaca per aver organizzato una manifestazione no mask a Madrid. L’artista era poi intervenuto per specificare il suo punto di vista, che non è quello proprio dei “negazionisti”. Nei mesi scorsi, Bosè aveva perso sua madre proprio a causa del Coronavirus.