Matrimonio a Prima Vista non va in onda oggi, 20 ottobre, e scappa da Temptation Island 2020. Colpo di scena nella programmazione di Real Time che rimanda la puntata di questa sera del suo reality show in cui tre coppie di sconosciuti si sono sposate per poi volare in viaggio di nozze. Proprio questa sera il pubblico avrebbe dovuto assistere al ritorno dei protagonisti alla vita di tutti i giorni ma qualcosa è cambiato in corsa e tutto per via di Canale5 e dell’anticipo a oggi del finale di Temptation Island 2020.

Le coppie del reality sui sentimenti di Canale5 si diranno addio (oppure no) all’ultimo falò di confronto e dopo gli ascolti record della scorsa settimana, questa sera sicuramente il risultato non sarà inferiore. Proprio per questo Real Time ha deciso di correre ai ripari facendo slittare a domani, mercoledì 21 ottobre 2020, la nuova puntata del programma.

Ecco l’annuncio sui social qualche ora fa:

Matrimonio a Prima Vista ha subito quindi questo cambiamento di programmazione che rischia di far infuriare il pubblico che non si aspetta questo cambiamento dopo una settimana di promo che indicavano proprio il martedì come serata scelta per la messa in onda. Rimane il fatto che adesso il programma e le sue tre coppie non avranno il confronto diretto con Temptation Island 2020 ma andranno ad insediare il debutto de L’Assedio in onda sul Nove e firmato sempre da Discovery.

Matrimonio a Prima Vista 5 non andrà in onda oggi, 20 ottobre, ma al suo posto il pubblico troverà il documentario Il Ragazzo di 380 chili, così i telespettatori anziché commentare il ritorno a casa e la nuova vita degli sposi di questa edizione, ovvero Sitara, Gianluca, Luca, Giorgia, Andrea e Nicole, dovranno seguire la storia del giovane Billy Robbins, in onda in replica.