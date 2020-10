Stanno per tornare I Simpson a Halloween! Italia1 annuncia una maratona di episodi a tema dedicati al giorno più spaventoso dell’anno. Lo speciale La paura fa 90 andrà in onda nel pomeriggio del 31 ottobre in chiaro sul canale Mediaset.

Gli episodi de I Simpson a Halloween saranno proposti in formato 16:9 e in HD per una visione in alta definizione a partire dalle 14:15. Nel dettaglio, ecco i titoli e le trame degli speciali La paura fa 90, composti ciascuno da tre storie horror.

Si inizia con l’episodio 10×05, formato dagli spezzoni Parrucchino Infernale, Terrore del cartone stranimato e Due Madri. Nel primo, Serpe viene condannato a morte. Dopo l’esecuzione, il suo scalpo viene ‘trapiantato’ sulla testa di Homer, che da questo momento si comporta come se fosse posseduto dal demonio… Nel secondo episodio, Bart e Lisa vivono un’incredibile avventura quando, guardando la televisione, finiscono col restare intrappolati in un cartone animato. Infine, nel terzo episodio, un alieno approda a casa Simpson. Si tratta niente di meno che del padre di Maggie, il quale intende portare la piccola sul suo pianeta d’origine. Inizia quindi una battaglia tra i Simpson e l’alieno per stabilire a chi spetta la custodia di Maggie. Su suggerimento di Bart, la questione viene discussa nel corso del popolare Jerry Springer Show…

A seguire, alle 14:45, l’episodio 11×04. Nel primo spezzone, Ned Flanders viene investito dalla macchina guidata da Marge. Si scopre poi che in realtà Ned è un lupo mannaro. Nel secondo, Bart e Lisa, dotati di superpoteri, corrono in aiuto di una tele-eroina, che è stata rapita da un collezionista di fumetti. Nel terzo, allo scoccare della mezzanotte del 31 Dicembre 99, Homer manda in tilt tutti i computer del mondo perchè non ha assolto il suo compito di addetto all’eliminazione del millennium bug nei computer della Centrale Nucleare.

Alle 15:15 è la volta dell’episodio 12×08. Nella prima storia, Homer muore, va in Paradiso, ma viene rispedito sulla terra da San Pietro affinchè compia una buona azione. Nella seconda, i Simpson vivono nel Medioevo. Homer perde il suo lavoro da giullare e non avendo di che sfamare i suoi figli decide di abbandonarli nel bosco. Infine, nella terza storia si racconta di una rivolta di delfini contro gli esseri umani.

Alle 15:40 va in onda l‘episodio 13×01. Nella prima storia, Homer è vittima di un maleficio procuratogli da una zingara. Questo fa sì che accadano cose terribili a tutte le persone care ad Homer. Nella seconda storiella, la famiglia Simpson in balia di una casa robotizzata dove impera un computer-maniaco che parla con la voce di Pierce Brosnan. La terza storiella è una parodia di Harry Potter in cui Bart aiuta Montymort, il Lord delle Tenebre, a catturare Lisa, grande maga, per succhiarne l’essenza ma poi spinto da sensi di colpa finisce col rivoltarsi contro il maligno. Guest stars: Pierce Brosnam, Luca Ward (in italiano) (voce del computer della Ultracasa 3000).

Alle 16:05 c’è l‘episodio 14×01. Tre storie dell’orrore: un’amaca crea cloni di Homer, che finiscono fuori controllo; Lisa alle prese con il ritorno di Billy the Kid; vacanze su un’isola maledetta, in cui le persone vengono trasformate in animali.

Alle 16:30 va in onda l’episodio 7×04. Nel primo spezzone, i cittadini di Springfield sono alle prese con un’invasione di terribili mostri; Lisa riuscirà a trovare il sistema per “sconfiggere” i nemici riportando la pace in città. Nel secondo episodio, Bart è disturbato da un mostro che uccide i bambini nel sonno; nel terzo episodio Homer, per evitare Patty e Selma, finisce in una dimensione tridimensionale e la sua famiglia fa di tutto per recuperarlo.

Alle 16:55 c’è l’episodio 8×03. Nel primo episodio Bart scopre di avere un fratello gemello, perfido e cattivo, segregato nella soffitta di casa. Nel secondo episodio troviamo Lisa alle prese con uno sconvolgente esperimento scientifico. Durante una lezione di scienze, la ragazzina crea dei piccoli esseri che progrediscono a vista d’occhio e rimpiccioliranno Lisa facendo di lei il loro Essere Supremo. Nel terzo episodio, infine, alcuni alieni rapiscono Clinton e Dole, candidati alla presidenza degli Stati Uniti, ed assumono le loro sembianze.