Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma da alcune ore a questa parte sono finalmente ufficiali le notizie riguardanti il nuovo aggiornamento di ottobre dedicato agli smartphone Huawei e Honor compatibili con l’upgrade. Dunque, questa volta non si parla di Android 11, a differenza di quanto avvenuto ieri, ma siamo ugualmente al cospetto di un segnale molto interessante per coloro che sono alla costante ricerca dell’evoluzione software per il proprio dispositivo. Vediamo dunque quali dettagli siano al momento disponibili.

Gli interventi prioritari con l’aggiornamento di ottobre per Huawei e Honor

Premesso questo, occorre assumere come punto di riferimento il bollettino che ci è stato fornito direttamente da Huawei Central. A detta della fonte, infatti, attualmente alcuni device Huawei e Honor stanno ricevendo la prima beta di EMUI 11 e alcuni potrebbero dover aspettare un po’ prima di fare questo step. Nel frattempo, Huawei ha ora rilasciato i dettagli della patch dell’aggiornamento EMUI di ottobre 2020 che sarà presto disponibile per molti device, anche quelli non compatibili con il più atteso tra gli upgrade.

Come molti sanno, si tratta di rilasci che spesso e volentieri non modificano l’esperienza di utilizzo dei vari prodotti coinvolti su base mensile. Tuttavia, ci sono anche alcuni problemi con il sistema operativo, il kernel e gli aggiornamenti dei driver che se da un lato tendono a non influire su particolari funzionalità dei dispositivi, allo stesso tempo devono essere risolti tramite aggiornamenti mensili. La buona notizia è che ad ottobre non sia stato necessario risolvere alcun problema che nel bollettino viene solitamente etichettato come “critico”.

Allo stesso tempo, però, il suddetto report evidenzia anche la necessità di procedere nel più breve tempo possibile con il proprio smartphone Huawei o Honor, appena l’aggiornamento arriverà via OTA, in quanto sono state archiviate 21 anomalie con priorità elevata. Fate dunque molta attenzione.