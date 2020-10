Il trascorrere dei giorni dalla notizia della cancellazione di Glow non attenua il senso di rivalsa dei fan, dei critici, del cast e di svariati collaboratori coinvolti nella produzione della serie. La petizione in supporto della richiesta di Marc Maron – assicurare al team creativo la possibilità di chiudere il cerchio con un film tv di due ore – conquista slancio ogni giorno che passa, e nascono al contempo nuove iniziative popolari per convincere i vertici di Netflix a dare alla serie una degna conclusione.

Superato il senso di sconforto dei primi giorni, alcune interpreti del cast sono tornate a far convergere l’attenzione dei fan e della stampa su un esempio lampante dei grandi valori umani alla base della dramedy Netflix. In una serie di post su Instagram Sunita Mani, Sydelle Noel, Britney Young, Shakira Barrera, Kia Stevens ed Ellen Wong hanno svelato infatti i retroscena della rivoluzione inclusiva pianificata, conquistata e messa in atto da cast, showrunner e produttori poco prima della cancellazione di Glow.

L’arma di cui queste interpreti si sono servite è una lettera-appello al team creativo della serie, affinché un maggior numero di autori di colore venisse coinvolto in fase di scrittura per superare alcune visioni stereotipiche e garantire una rappresentazione autentica delle minoranze. Nulla di strano, in un momento storico in cui ci si attiva a ogni livello perché nessuno resti indietro e chiunque possa vedersi riflesso sullo schermo in maniera sincera ed efficace. Ciò che colpisce, e che aggiunge una nota dolceamara alla già indigesta cancellazione di Glow, è che i cambiamenti richiesti erano già stati elaborati e messi in atto in vista delle riprese per la quarta stagione.

A giugno noi interpreti di colore di GLOW abbiamo discusso di come ci sentivamo rispetto alla rappresentazione della razza da parte della nostra serie. È stato un incontro schietto e personale in cui ci siamo ritrovati alle prese con il nostro valore in quanto donne di colore rispetto a un sistema e a un settore che valorizzano l’essere bianchi. Non avrei potuto farcela da sola, né avrei voluto. […] Ma insieme, a partire da prospettive diverse sullo stesso, innegabile sentimento, siamo riuscite a dire: possiamo fare meglio, riporta la lettera condivisa su Instagram da Sunita Mani.

Abbiamo scritto una lettera a Netflix, comprese le creatrici della nostra serie e i produttori esecutivi, alla quale sono seguite una serie di commoventi discussioni su Zoom. […] Le nostre showrunner e i produttori CI HANNO ASCOLTATO. Stavano lavorando per fare in modo che la quarta stagione riflettesse alcuni dei problemi sistemici che avevamo rilevato. Mi spaventava molto alzare la voce su queste questioni con i miei capi, che rispetto e che trovo persone brillanti, ma il sostegno delle altre interpreti del cast mi ha profondamente commossa, si legge ancora.

È questa la parte della fine di GLOW che considero una metafora per i nostri tempi. Il nostro show nello show è stato un contendente svantaggiato e a trazione femminile che, alla fine, è stato cancellato. Ed eccoci qui, la vita imita l’arte. Non posso non pensare che una serie che ha cercato di affrontare dei temi relativi alla condizione delle donne a Hollywood e i forti stereotipi razziali […] e che ha tentato di infondere in ognuno di noi, e spero anche nel pubblico, un senso di orgoglio verso chi siamo, CHI SIAMO VERAMENTE, alla fine sia stata schiacciata da… un algoritmo commerciale di Netflix? riflette infine.

Nonostante Sunita Mani abbia specificato di non aver condiviso la lettera nel tentativo di salvare Glow, gli sforzi per un ripescaggio in extremis non si spengono. La petizione lanciata da una fan – al momento il principale mezzo attraverso il quale far sentire a Netflix la voce dei sostenitori della serie – ha superato ormai le 12.000 firme e non dà cenno di rallentare. Questa la pagina da visitare per firmarla e condividerla.