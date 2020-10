Kylie Minogue presenta il nuovo album con un evento in streaming che sarà anche un viaggio nell’immaginazione. L’appuntamento, per tutti coloro che siano pronti a vivere un’esperienza in un’altra dimensione, è fissato per il 7 novembre.

Il concerto avrà lo scopo di allontanare lo spettro dell’isolamento e della mancanza di live con uno spettacolo visionario, nel quale Kylie Minogue sarà direttamente in pista. Questo mondo parallelo è immaginato dall’artista ma anche dalla sua squadra creativa dello Studio Moross and Sinclair.

L’occasione sarà quella buona per la presentazione dei brani del nuovo album, Disco, che sarà rilasciato il prossimo 6 novembre su etichetta BMG. Nella scaletta pensata per l’evento, ci sarà spazio anche per i classici del suo repertorio che saranno eseguiti con l’arrangiamento speciale di Biff Stannard e Steve Anderson.

Disco Disco

Kylie

La direzione artistica di Kylie: Infinite Disco è di Kate Moross e Rob Sinclair, mentre alle coreografie torna Ashley Wallen, già storica collaboratrice della Minogue in The Greatest Showman.

Lo spettacolo durerà 50 minuti, con biglietti che sono disponibili per le prevendite dal 21 ottobre. I ticket sono disponibili a questo link. La prevendita esclusiva prevede invece di vincere un meet & greet con l’artista, oltre che di acquistare il biglietto insieme al nuovo album, in uscita il 6 novembre.

Qui di seguito, gli orari per seguire l’evento che sarà disponibile anche dall’Italia.

Australia, New Zealand & Asia – 8pm AEDT/10pm NZDT / 6pm JST & KST

UK, Ireland & Europe – 8pm GMT / 9pm CET

USA & Canada (East Coast) / Central & South America – 8pm EST / 10pm BRT & ART

USA & Canada (West Coast) – 8pm PST

La pandemia ha insegnato un nuovo modo di concepire la musica dal vivo. Kylie Minogue non è infatti l’unica a proporre un concerto in streaming in tempi di Covid-19. Sembra essere questo l’unico modo per stare vicini ai fan, che ancora non possono partecipare ai concerti a causa dell’emergenza sanitaria che non consente assembramenti.