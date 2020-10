Mentre le riprese di Profiling 11 sono ferme in attesa di ripartire non appena possibile nel rispetto delle misure anti-Covid, l’attore Philippe Bas si cala in un altro ruolo per un film tv per TF1, dal titolo Il Salto del Diavolo.

Il comandante Rocher del celebre poliziesco francese, che tornerà in tv con Profiling 11 presumibilmente entro il 2021, sta girando una storia d’azione e sentimento, la vicenda di un tentativo di riconciliazione tra padre e figlia che diventa un inseguimento pericoloso.

Bas interpreta il ruolo di Paul Vilar, un ex ufficiale delle forze speciali, separato dalla moglie, che organizza un viaggio in montagna per cercare di recuperare il legame con Sara, la figlia di 17 anni. Ma l’escursione si trasforma in un’avventura ad alto rischio quando la giovane assiste ad un omicidio: padre e figlia si ritrovano così inseguiti da trafficanti pronti a tutto per eliminare la testimone scomoda.

Il ruolo di un ex agente delle forze speciali si addice perfettamente all’atletico attore di Profiling, da sempre appassionato di sport da combattimento, in particolare di arti marziali e karate. Per questo ruolo Bas torna a lavorare col regista Abel Ferry, che lo aveva già diretto in White Trap ,

Le riprese del film, che secondo un’esclusiva di Télé Star inizieranno il 19 ottobre in Francia, non incideranno sul ritorno di Philippe Bas nei panni del comandante Rocher in forze nella Terza Divisione della Polizia Giudiziaria di Parigi in Profiling 11: l’attore ha affermato di avere intenzione di continuare ad interpretare la serie perché grato del suo enorme seguito, in Francia come in decine di altri Paesi.

Le riprese dei nuovi episodi erano previste quest’estate, ma la pandemia ha rallentato l’inizio della produzione. Ad ora non c’è ancora una data certa per l’arrivo dell’undicesima stagione su TF1 e di conseguenza in Italia, dove la serie va in onda prima sul canale satellitare Fox e poi in chiaro su Giallo. Il canale 38 del digitale terrestre ha appena terminato la programmazione della nona stagione in prima tv.