Imma Tataranni verso il gran finale di questa prima stagione che, anche in replica, ha saputo conquistare milioni di spettatori vincendo la gara degli ascolti. Se la scorsa settimana il nostro Sostituto Procuratore è stato toccato molto da vicino con la morte di una giornalista che aveva chiesto il suo aiuto e che lei, in qualche modo ha snobbato, anche questo martedì le cose non andranno diversamente. La vittima del nuovo caso la riguarda molto da vicino visto che si tratta di una sua ex compagna di liceo.

Vita privata, drammi e possibili tradimenti continuano ad andare a braccetto per la nostra Imma Tataranni che, però, nella puntata in onda oggi, 20 ottobre, potrà contare sul ritorno di Calogiuri neo Maresciallo. Proprio durante i festeggiamenti per il suo ritorno a Matera, ecco che la squadra viene interrotta dal ritrovamento del cadavere di Stella. A trovarla riversa a terra nella sua casa è la vicina che, a quanto pare, aveva la copia delle chiavi della sua casa. Sempre lei riferisce agli inquirenti di aver notato uno strano sconosciuto salire le scale il pomeriggio precedente a quello del ritrovamento del cadavere, che sia lui l’assassino a cui Imma Tataranni deve dare un volto?

Le indagini portano pian piano a scoprire che la donna era iscritta ad un sito di incontri e che molto probabilmente possa essere uno degli uomini con cui è entrata in contatto quello che l’ha uccisa. Sullo sfondo rimane lo sforzo di Imma di incontrare vecchi volti, poco graditi, del suo passato, per rimettere insieme i pezzi. Non sfuma invece il suo desiderio nei confronti di Calogiuri ma la vera sorpresa di questa sera potrebbe arrivare dal marito Pietro che si troverà impelagato in una romantica cena a due mentendo così alla moglie sulla sua assenza a casa. Come finiranno le cose per lui e come si consolerà Imma Tataranni? Chi ha seguito la serie sa già cosa succederà nell’ultima puntata tra lei e Calogiuri, ma gli altri potranno godersi la sorpresa in “Dalla parte degli ultimi”.

Questo è il titolo dell’ultima puntata della fiction con Vanessa Scalera in onda proprio martedì prossimo, 27 ottobre, e in cui a chiamarla sarà Don Mariano. Il prete le chiede di incontrarsi ad una stazione di benzina ma in quel momento Pietro si sente male per un’intossicazione alimentate e così finisce in ospedale. Lì Imma scopre che il marito ha mentito la sera prima, con chi era a cena? Mentre si districava in questa triste scoperta, arriva la notizia che don Mariano è stato ucciso investito da una macchina, è per Imma è davvero un altro duro colpo.