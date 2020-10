Era lo scorso aprile quando Huawei, in barba a quanti prevedevano un tracollo commerciale, si attestava in cima alla classifica dei più grandi OEM al mondo, facendo meglio di Samsung a dispetto del ban USA. La situazione adesso è cambiata: stando ad una ricerca condotta da Counterpoint Research, ad agosto 2020 il colosso di Seul ha recuperano terreno rispetto all’antagonista, che a propria volta ne ha perso un bel po’. Ad aprile 2020 Samsung era ferma a quota 20% contro il 21% di Huawei (perdendo di fatto il prima per la flessione registrata in quelli che sono i suoi mercati più agevoli, vale a dire India ed Europa), mentre ad agosto 2020 l’azienda sudcoreana è riuscita a raggiungere il 22% (la ripresa è stata possibile per lo sblocco nazionale che aveva tenuta imbrigliata mesi prima l’India), mentre l’OEM cinese è calato del 5%, arrivando al 16% del totale.

Ormai è chiaro che gli smartphone Huawei, così come quelli Honor, stiano incontrando difficoltà nelle vendite per effetto del ban USA, i cui effetti malevoli stanno venendo fuori adesso, a distanza di diversi mesi dall’avvio delle restrizioni. L’assenza dei servizi Google sta pesando parecchio sul mercato occidentale, ancora poco convinto dalla loro sostituzione con i HMS, comunque molto ben supportati, c’è da dirlo.

Già da un po' di tempo ormai Huawei sta spingendo per il potenziamento dei Huawei Mobile Services, dello store proprietario AppGallery e del sistema operativo HarmonyOS, consapevole dei contraccolpi che a lungo andare avrebbero pesato sulla propria forza commerciale (al culmine prima del ban USA). Non sappiamo se i dati raccolti da Counter Research si trasformeranno poi nel preludio di una crisi più profonda, che speriamo Huawei riesca in qualche modo ad arginare prima che sia troppo tardi. Al momento la situazione è questa, ma non è detto che possa cambiare nel tempo.