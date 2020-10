David Bowie – Le Storie Dietro Le Canzoni è il titolo del nuovo libro sulla musica di David Bowie, da domani in libreria per Giunti al prezzo di 25 euro per 400 pagine con copertina flessibile.

Se ne parla come di un volume completo e preciso sull’arte di David Bowie, ricco di dettagli che porteranno il lettore a scoprire in modo approfondito le parole dell’artista in ogni sfaccettatura e la sua intera storia discografica. David Bowie – Le Storie Dietro Le Canzoni è il primo volume di una raccolta più ampia e tratta la storia artistica di Bowie nei suoi primi 12 anni.

All’interno troviamo infatti approfondimenti sugli anni che vanno dal 1964 al 1976, anni fondamentali per il personaggio di Bowie nell’ambito della cultura rock. Questo libro vuole essere una guida fidata per il lettore e per l’ascoltatore di Bowie; vuole aiutare il pubblico ad orientarsi tra la sua musica e nel suo mondo in tre volumi.

Quello disponibile da domani, 21 ottobre, è il primo dei tre, tutti scritti da Paolo Maddeddu che ha studiato in modo approfondito l’intera, monumentale, discografia di Bowie prima di approcciarsi alla stesura di questi libri. In un migliaio di pagine, l’autore racconta e spiega le canzoni del “Duca Bianco” e le sue mutazioni, dagli anni ’60.

Il primo volume parte dal 1960 per arrivare al 1976, dopo i tentativi nel mondo beat e folk, dopo le prove teatrali con il grande mimo Lindsay Kemp, dopo che David è diventato Ziggy Stardust, re della musica glam. Si devono a quel periodo canzoni fondamentali per il repertorio di Bowie e per l’intera musica internazionale, come Space Oddity, Changes, Life On Mars? e Starman.

Il libro investiga sulla storia, la fortuna o sfortuna di tutte le canzoni, con aneddoti poco raccontati e, soprattutto, con le dichiarazioni del loquace egocentrico protagonista in 400 pagine per i primi 12 anni di attività.