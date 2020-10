Elettra Lamborghini è incinta? Sembra di no, anche se i sintomi elencati facevano presupporre che la diva di Pem Pem sia già in attesa del suo primo figlio. A darne la smentita è la diretta interessata, che ha raccontato cosa le stia accadendo in questi giorni.

“Ho nausea la mattina e senso di vomito tutto il giorno, mi va via verso sera e mi viene fame solo a quell’ora. Ho solo voglia di mangiare sushi o gelato al pistacchio, odio gli odori, mangio qualcosa e mi gira tutta la testa. Io credo sia un cambio ormonale, almeno, non ho assolutamente altre spiegazioni. Per il resto sono super energica e mi alleno ogni giorno senza problemi”.

Il matrimonio con Afrojack è stato appena celebrato. I due si sono uniti in matrimonio il 26 settembre scorso, nella suggestiva cornice del lago di Como, davanti alla famiglia e agli amici. Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il desiderio di essere madre ma, in quest’occasione, non sarebbe in attesa di un bambino.

Alle nozze hanno partecipato anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Giusy Ferreri e Simona Ventura. Era invece assente la sorella Ginevra Lamborghini, sulla quale si è aperto un vero e proprio caso. Elettra aveva commentato l’accaduto, specificando di aver invitato solo chi volevano che fosse presente alle nozze.

Gli neo-sposi hanno deciso di vivere una luna di miele un po’ diversa, volando a Cipro per alcuni giorni di relax seguiti al matrimonio.

Il 2020 è anche l’anno del debutto di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Musica (E Il Resto Scompare). Il brano fa anche parte della versione estesa di Twerking Queen, che ha rilasciato dopo l’ultima partecipazione alla kermesse. Tutti i concerti organizzati in estate sono stati annullati a seguito dell’aumento dei contagi.