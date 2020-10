Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni. Il rapper parla sui social di una telefonata inaspettata da parte del Presidente del Consiglio che ha chiesto il suo aiuto e quello di sua moglie.

Conte ha bisogno di personaggi molto seguiti dai giovanissimi che invitino il loro pubblico ad indossare la mascherina, e a farlo in modo corretto. Per sensibilizzare i giovani all’uso dei dispositivi di protezione individuale, il premier Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni, come racconta il cantante su Instagram in un paio di storie volte a questo obiettivo.

Per uscire definitivamente da questa situazione di emergenza, serve il supporto e la collaborazione di tutti.

“Abbiamo ricevuto una telefona inaspettata del Presidente del Consiglio”, spiega Fedez, “per esortare la popolazione giovane all’utilizzo della mascherina”, continua, chiedendo pochi secondi di attenzione nella speranza di essere il più convincente possibile e di essere ascoltato e seguito dai milioni di follower che sui social seguono le sue avventure e quella della moglie, Chiara Ferragni.

“Ci troviamo in una situazione molto molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown“, dice Fedez che invita tutti a riflettere su quando il futuro e il destino del Paese sia in realtà nelle mani di ogni singolo individuo, ognuno fondamentale nell’ingranaggio che porterà a sconfiggere il Covid-19.

“In qualche modo il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità di ognuno di noi e con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario più brutto che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando, ragazzi: utilizzate la mascherina”.

La mascherina, come da recenti nuovi disposizioni, va indossata non solo in luoghi chiusi ma anche all’aperto. In molti segnalano che non sempre viene indossata correttamente sui mezzi di trasporto: ricordiamo che fondamentale è coprire in modo corretto la bocca e il naso, anche su autobus, tram, treni e metropolitane.