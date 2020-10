Perché 50 Cent invita a votare Trump? Fa discutere il singolare appello del rapper ai suoi follower: li invita a votare per Donald Trump in occasione delle prossime elezioni USA.

Trump non ama i neri, non è un segreto. Fa chiacchierare molto il fatto che l’appello al voto arrivi proprio da un nero, ma c’è un motivo ben chiaro e lo stesso 50 Cent lo spiega nel supportare la candidatura di Trump alle presidenziali USA.

“Ma che caz**! Votate per Trump! Io me ne vado. Caz** New York! Tanto i Knicks non vincono mai. Non mi interessa se a Trump non piacciono i neri. Il 62%? Ma sei fuori di testa?”, ha cinguettato 50 Cent denunciando una questione che potrebbe essere decisiva nel voto USA.

Nonostante, infatti, al rapper non vada a genio Donald Trump, c’è di peggio. Il suo sfidante intende portare le tasse al 62% per tutti coloro che superano i 400.000 dollari lordi annui. Per il rapper significherebbe un notevole incremento delle tasse.

50 Cent, infatti, unitamente al tweet di lamentele condivide un’immagine presa da una trasmissione TV: si tratta di una schermata che mostra l’incremento delle tasse che intende attuare Biden che porta automaticamente l’ago della bilancia verso il suo avversario.

👀WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, 🏃‍♂️💨F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. 🤷🏽‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. 😤 pic.twitter.com/uZu02k2Dlz — 50cent (@50cent) October 19, 2020

In passato proprio 50 Cent aveva dichiarato di non supportare la candidatura di Trump. Aveva appena rifiutato mezzo milione di dollari per esibirsi alla festa per l’insediamento di Donald Trump e in un’ospitata TV aveva spiegato di non essere interessato a sostenerlo. Visto il programma di tassazione di Biden, però, 50 Cent adesso ha drasticamente e radicalmente cambiato idea.

Un Trump che non ha in simpatia i neri è sicuramente meglio di un Biden che aumenta la tassazione fino al 62% a discapito dei contribuenti con un lordo annuo superiore ai 400.000 dollari. 50 Cent si troverebbe a sopportare un peso fiscale di gran lunga superiore a quello di Trump, se dovesse essere eletto Biden. Per questo invita i suoi sostenitori e votare Trump.