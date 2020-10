Dopo il successo della serie su Antena3 e su Netflix (In italia in onda su Canale5), arriva il sequel de La Cattedrale del Mare, dal titolo Gli Eredi Della Terra, come l’omonimo romanzo da cui la nuova serie è tratta.

Jordi Frades dirigerà ancora una volta l’adattamento del romanzo di Ildefonso Falcones, composto da 8 episodi e prodotto dalla società spagnola Atresmedia (la stessa che sta dietro il successo de La Casa di Carta) in collaborazione con Netflix, Diagonal TV e TV3. Il secondo romanzo della saga è stato pubblicato nel 2016, a dieci anni di distanza dall’uscita de La Cattedrale del Mare, fortunato debutto di Falcones come romanziere.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Vertele, le riprese de Gli Eredi Della Terra inizieranno il prossimo novembre e proseguiranno fino a marzo in diverse località intorno a Barcellona, ​​dove è ambientata la nuova storia narrata dal romanzo Los Herederos de la Tierra. Il seguito de La Cattedrale del Mare, infatti, si svolge nelle campagne intorno alla chiesa di Santa María de la Mar nel 1387, con le campane che continuano a suonare per tutti gli abitanti del quartiere Ribera. Tra questi c’è Hugo Llor, figlio di un marinaio defunto e per dodici anni impiegato nei cantieri navali grazie alla generosità di uno degli uomini più in vista della città, Arnau Estanyol. Ma la sua ambizione di diventare un costruttore navale si scontrerà con la dura realtà quando la famiglia Puig, fedeli nemici del suo mentore, approfitterà della sua posizione di potere per eseguire una vendetta covata per anni. Hugo dovrà districarsi tra la lealtà a Bernat, amico e unico figlio di Arnau, e la necessità di sopravvivere tra le ingiustizie.

Le prime indiscrezioni danno come protagonisti del sequel de La Cattedrale del Mare due volti molto noti della serialità, non solo in Spagna. A guidare il cast della nuova serie, infatti, sarebbero Yon González ed Elena Rivera. Il primo ha conquistato la popolarità internazionale da giovanissimo con El Internado ed è stato fino al 2020 tra i protagonisti del fortunato period drama Le Ragazze del Centralino, la prima serie originale spagnola prodotta da Netflix, nel ruolo di Francisco. La seconda è nel cast della serie spagnola Inés Del Alma Mía ed è protagonista di Alba, l’adattamento televisivo spagnolo del format turco Fatmagul.

La prima stagione de La Cattedrale del Mare è andata in onda su Canale5, in prima visione in chiaro per l’Italia, la scorsa primavera, concludendosi a giugno. Poi la serie è sbarcata su Netflix. Non è ancora chiaro se anche il sequel passerà dall’anteprima in chiaro sull’ammiraglia Mediaset o arriverà direttamente sulla piattaforma, non prima del 2021.