Potrà aver deluso con un finale ben al di sotto delle aspettative, ma il momento del suo addio alle scene ha scatenato un’ondata di nostalgia che le nuove megaproduzioni HBO faticano a colmare. Parliamo naturalmente del Trono di Spade, di cui si attende il primo prequel e la traduzione italiana di Fire Cannot Kill A Dragon, il libro di James Hibberd che promette di svelare tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sulla serie di Benioff e Weiss. Non si hanno informazioni certe circa la pubblicazione del volume o l’inizio delle riprese dei progetti satellite della serie, ma chi è in cerca di storie epiche che sappiano far battere il cuore ha più di un’opzione. Eccone alcune.

Vikings

Più che una serie fantasy, Vikings può definirsi un dramma storico in costume. Creata da Michael Hirst per History, la serie è ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche e rievoca – romanzandole – le avventure de leggendario guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók (Travis Fimmel), presentato dapprima come un giovane fattore, cacciatore e pescatore e poi seguito nel compimento del destino glorioso predetto dagli dei.

Outlander

Il mix di amore, sesso e violenza di Outlander può accompagnare i nostalgici di Game of Thrones in un viaggio nel tempo la cui prima tappa è il 1946. È nel clima scatenato dalla seconda guerra mondiale, infatti, che si apre la storia di Claire Randall (Caitriona Balfe), infermiera sposata che si risveglia nel 1743 dopo un misterioso salto temporale. Qui conosce e si innamora del giovane scozzese Jamie Fraser (Sam Heughan), ma la passione dei due è ostacolata dal malvagio Frank Randall (Tobias Menzies), le cui fattezze ricordano quelle del marito di Claire. Outlander è l’adattamento televisivo di un ciclo di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon.

Westworld

Più fantascientifica che fantasy, più distopica che drammatica, Westworld ha debuttato nei palinsesti HBO con la pesante zavorra del post-Trono di Spade e l’aspettativa di doverne bissare il successo. Non si può essere certi che abbia raggiunto l’obiettivo: pur avendo strabiliato critica e pubblico con una superlativa prima stagione, ha porto il fianco alle critiche più disparate con la seconda e la terza, ma resta un fenomeno pop di primo livello cui tutti gli orfani di Game of Thrones possono tranquillamente rivolgere l’attenzione. La storia, basata sul film omonimo di Michael Chricton, è ambientata a Westworld, un parco a tema far West in cui ricchi ospiti possono dar sfogo a ogni genere di fantasia in un mondo ipertecnologico popolato da figuranti androidi dotati di coscienza.

Succession

Quest’ennesimo gioiellino firmato HBO non ambisce ad affastellare i record del Trono di Spade, ma con la serie di Benioff e Weiss condivide il gusto della lotta per il potere. La storia, infatti, è quella della famiglia Roy e delle macchinazioni messe in atto dai figli del patriarca Logan (Brian Cox) allo scopo di assumere il controllo dell’impero imprenditoriale di famiglia. Il più anziano Connor (Alan Ruck), lo spietatamente ambizioso Kendall (Jeremy Strong), l’irriverante Roman (Kieran Culkin) e la stratega Siobhan (Sarah Snook) riflettono su di sé il peggio di tipi umani universali in una straordinaria dramedy satirica creata da Jesse Armstrong.

Offerta Succession Stg.1 Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Sarah Snook,...

I Tudors

Concepita da Michael Hirst, già mente ideatrice di Vikings, I Tudors strizza l’occhio agli appassionati di saghe familiari in cui interessi politici e relazioni passionali si intrecciano fino a influenzare l’andamento della storia. Le vicende narrate dalla serie Showtime riguardano l’intero regno di Enrico VIII (Jonathan Rhys Meyers), sovrano d’Inghilterra e Irlanda, nonché le vicende di Caterina (Maria Doyle Kennedy) e Anna Bolena (Natalie Dormer), e dei successivi monarchi Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I, quest’ultima protagonista di un rapporto profondamente conflittuale con il padre.