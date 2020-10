Tutto è pronto per il gran finale di 4 Hotel e Bruno Barbieri che questa sera chiuderanno in bellezza questa edizione nella bella e suggestiva Palermo. Lo Chef stellato scoverà i secret place, ovvero gli hotel più segreti della città siciliana nell’ultima puntata del programma, l’ultima registrata in un momento preCovid e quindi senza le restrizioni a cui adesso siamo costretti e obbligati. 4 Hotel e Bruno Barbieri torneranno in onda oggi, martedì 20 ottobre su Sky e NOW TV, insieme ai 4 albergatori pronti a scontrarsi a colpi di voti e di giudizi.

I protagonisti di quest’ultima puntata saranno Orietta, Giorgio, Fabrizio e Monica a darsi battaglia per salire sul gradino più alto del podio e conquistare il titolo di miglior hotel di Palermo giudicando i propri rivali con una serie di voti da 0 a 10 per la location, il conto, la camera e i servizi che avranno modo di provare e testare per cercare di portare a casa la vittoria finale.

Protagonisti dell’ottavo e ultimo episodio dell’edizione dei record di ascolti di 4 Hotel saranno Orietta, direttrice di Palermo Gallery, affittacamere di lusso situato nel Salotto di Palermo; Giorgio responsabile dei servizi di bordo della Tersane IV, un caicco turco ormeggiato a la Cala; Fabrizio, proprietario del Boutique Hotel Casa Nostra nell’antico quartiere arabo; Monica, proprietaria dell’Unìco Boutique Hotel d’Arte, situato a Mondello.

.@barbierichef, munito di coppola, è arrivato a Palermo per l’ultima puntata di questa stagione di #4Hotel.​

Vi aspettiamo questa sera alle 21.15 su Sky Uno. pic.twitter.com/hjU5HNjvRF — Sky (@SkyItalia) October 20, 2020

Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel ma anche l’ospitalità di ciascun albergatore chiedendo anche servizi particolari. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti saranno chiamati a giudicare. Chi vincerà? Inutile dire che toccherà come sempre a Bruno Barbieri dire l’ultima parola con i suoi voti, confermando o rivoluzionando il verdetto.

Ma ecco chi sono i 4 protagonisti dell’ultima puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri:

Orietta è la direttrice di Palermo Gallery, affittacamere di lusso nel quartiere dello shopping. La struttura si trova all’interno di un palazzo di stile liberty del 1900 e propone 5 camere con 5 stili ispirati a 5 diverse epoche e artisti: l’’800 siciliano con Francesco Lo Iacono, l’Art Nouveau con Klimt, il Barocco con Caravaggio, la Pop Art con Andy Warhol e l’Espressionismo con Guttuso.

Giorgio è il responsabile dei servizi di bordo della Tersane IV, un caicco turco ormeggiato a la Cala, nel porto principale di Palermo, un B&B ma all’interno di una barca con un servizio di BOAT & BREAKFAST funzionante da ottobre a maggio. È composta da 4 cabine doppie, ognuna col proprio bagno privato, televisione e climatizzatore.

Fabrizio è il proprietario del Boutique Hotel Casa Nostra, situato nell’antico quartiere arabo degli Schiavoni, aperto da pochi mesi, ha un design moderno e innovativo, molto diverso dai tradizionali colori siciliani.

Monica è la proprietaria dell’Unìco Boutique Hotel d’Arte, situato a Mondello, sulla famosa spiaggia dei palermitani. L’Unìco si trova all’interno di un’ex villa privata, se non la si conosce non si direbbe mai di trovarsi davanti ad un hotel.