Iniziata quasi un anno fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la cavalcata di Apex Legends continua senza sosta. Nato a febbraio come un Battle Royale gratuito, lo shooter in prima persona di Electronic Arts e Respawn Entertainment si è subito distinto per il suo gameplay tattico e per l’azione spettacolare a schermo, assieme ad un cast di personaggi giocabili – chiamati per l’appunto Leggende – variegato e dalla caratterizzazione decisamente vincente. Un amalgama che ha inevitabilmente conquistato il pubblico su personal computer e console, tanto da imporsi come rivale più diretto allo strapotere di Epic Games con il suo Fortnite.

E se è vero che entro la fine anno Apex Legends andrà a compiere il grande salto sulle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft – vale a dire quelle PS5 e Xbox Series X in arrivo a novembre sugli scaffali di tutto il mondo -, allo stesso modo continuano i rumor sulla ventilata edizione per Nintendo Switch, ibrida della casa di Kyoto. Con la Stagione 7 al via a novembre, sono in molti a credere che anche gli schermi di Switch andranno ad accogliere l’esperienza di Apex Legends. Come si legge sulle pagine del portale Comicbook, il debutto sulla piattaforma di Super Mario potrebbe avvenire in concomitanza con il lancio della Champion Edition, versione Deluxe che uscirà su PlayStation 4 e Xbox One e sarà compatibile sin dal lancio (seppur senza ottimizzazioni) con PlayStation 5 e Xbox Series X/S – giorno 10 del prossimo mese.

Proprio il 10 novembre potrebbe segnare l’arrivo di Apex Legends nella line-up di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, considerando pure che la conversione per la console made in Japan è apparsa recentemente nel database dell’ESRB (Entertainment Software Ratings Board) dove ha ricevuto una valutazione “T for Teen”, paragonabile al nostro PEGI 12. Secondo voi i tempi sono maturi per il debutto?