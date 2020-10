Ci sono alcuni chiarimenti doverosi da rendere noti a tutti a proposito di Dmitriy Stuzhuk, un influencer Instagram ucraino che pochi giorni fa ha perso la vita con il Covid dopo una gestione discutibile dei sintomi che aveva avvertito in precedenza. Qualcosa in comune con la storia proveniente dagli Stati Uniti che vi abbiamo riportato alcune settimane fa c’è, ma alcuni titoli che si leggono sul web esasperano probabilmente le sue posizioni precedenti a proposito del Covid. Ecco perché tutta la questione va contestualizzata in modo appropriato.

La verità sull’influencer Instagram Dmitriy Stuzhuk, di recente morto con il Covid

Per farvela breve, Dmitriy Stuzhuk pochi giorni prima di morire aveva dichiarato pubblicamente, attraverso un post Instagram, di non sentirsi bene dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Raccontando la sua storia, fatta di un primo ricovero e poi del ritorno a casa, e ritenendo che i sintomi potessero essere curati e gestiti anche a domicilio (complice una situazione complicata e difficile presso l’ospedale in cui si trovava), aveva anche ammesso di aver sottovalutato il virus. Come? Affermando chiaramente di aver pensato che non esistesse.

Questo fa di lui un negazionista? Come evidenziano fonti del calibro di Il Giornale e Bufale probabilmente no. La chiave di lettura più corretta sembra effettivamente quella che non estremizza le dichiarazioni di Dmitriy Stuzhuk prima di passare a miglior vita. Sicuramente c’è stato un errore che l’ha portato a sottostimare il Covid, ma l’influencer non è mai stato un “negazionista”, nel senso più stretto ed attivo del termine. Una precisazione necessaria, affinché tutti sappiano di cosa si parli.

Resta poi da capire se lo stesso Dmitriy Stuzhuk soffrisse di altre patologie, ma se da un lato è giusto non dargli etichette come appunto quella di “negazionista”, allo stesso tempo è altrettanto corretto non dare per scontato che l’influencer ucraino, amante del mondo delle palestre, avesse necessariamente altri problemi di salute oltre al Covid. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.