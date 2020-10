Entrambe licenziate dal set di Grey’s Anatomy nel 2014, al termine della quattordicesima stagione, Sarah Drew e Jessica Capshaw non hanno più trovato ruoli da protagonista o da personaggio regolare in una breve o lunga serialità. Così hanno virato verso i film tv, in particolare quelli pensati per il periodo natalizio.

Per Sarah Drew non è una novità, visto che quello di quest’anno sarà il suo terzo film di Natale: l’ex April Kepner di Grey’s Anatomy reciterà in Natale a Vienna, in onda il 14 novembre su Hallmark Channel, una commedia romantica nella quale interpreta una talentuosa violinista da concerto che trova l’amore e l’ispirazione mentre è in tournée nella capitale austriaca.

Sarah Drew aveva già recitato nei film di Natale Christmas Pen Pals di Lifetime nel 2018 e Twinkle All the Way di Hallmark nel 2019. inoltre è stata arruolata nel cast del film Say It in German, ambientato in una comunità rurale tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale e attualmente ancora in fase di pre-produzione.

Jessica Capshaw, l’ex Arizona Robbins uscita di scena come la Drew nel finale di stagione di Grey’s Anatomy 14, è invece nel cast del film Netflix Holidate, diretto da John Whitesell e con protagonista Emma Roberts. La trama del film è quella della classica commedia romantica ambientata a Natale in cui due persone single si ritrovano ad innamorarsi nonostante non fossero inizialmente intenzionate a cercare l’amore.

Holidate è la storia di Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey), entrambi single e per niente amanti del clima delle feste, visto che si ritrovano sempre ad essere relegati al tavolo dei bambini o con partner imbarazzanti. Quando si incontrano in occasione di un Natale particolarmente difficile, si accordano per fare coppia durante tutte le feste dell’anno successivo in nome del loro comune disprezzo per le festività, con la promessa di non maturare alcun interesse romantico l’uno per l’altra. Diventano quindi “festamici“, ma senza sesso. Tra disavventure e provocazioni, al termine di un anno di festeggiamenti insieme, Sloane e Jackson scoprono l’inaspettato piacere di condividere ciò che da soli avevano sempre odiato. Jessica Capshaw interpreta Abby, sorella maggiore della protagonista.

Ecco il trailer del film.

La Capshaw ha recitato anche nel film in uscita nel 2021 Dear Zoe, al fianco di Sadie Sink (la Max di Stranger Things), una dramedy adolescenziale attualmente in post-produzione.