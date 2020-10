Dopo aver snocciolato con voi i nuovi Sconti Vincenti di Trony e le ultime promozioni sui lidi di Unieuro, ora è tempo di dare spazio sulle nostre pagine alle offerte MediaWorld. In particolare, la nota catena di rivendita focalizzata sull’elettronica di consumo ha dato il via a tutta una serie di sconti per la tradizionale iniziativa Solo per Oggi, validi di conseguenza solo per la giornata odierna, 19 ottobre 2020, fino alle 23:59.

Come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale dell’azienda collegandovi a questo indirizzo, le offerte MediaWorld di oggi si concentrano su diversi prodotti per più tipi di categoria, dagli smartphone alle TV, passando pure per qualche accessorio hi-tech. Noi abbiamo deciso di selezionare per voi le promozioni più interessanti, partendo proprio dalla telefonia. Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone a poco prezzo può allora indirizzarsi sul portale di MediaWorld per acquistare un iPhone 7 con 32 GB di memoria di archiviazione interna, proposto al prezzo di 299,99 euro, abbassato di 100 euro rispetto al precedenti 399,99 euro di listino. Abbiamo pure l’interessante Xiaomi Redmi 9 da 64 GB, brandizzato però WindTre. Le colorazioni in sconto disponibili sono Purple, Green e Grey, con un prezzo ora fissato a soli 139,99 euro. A chiudere in questa sezione, troviamo lo smartphone BRONDI Amico, proposto al prezzo scontato di 79,99 euro contro i precedenti 94,99 euro.

Passando alle televisioni, le offerte MediaWorld Solo per Oggi proseguono con Samsung UE43TU7170UXZT da 43 pollici, in vendita al prezzo di 329 euro, per un risparmio effettivo di 70 euro – prima ne costava 399. Abbiamo anche il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici, proposto invece a 590 euro contro i precedenti 849 euro di listino. Sconto anche sul Samsung UE65TU8500DUXZT da 65 pollici, che passa ora a 799 euro. Per concludere, segnaliamo anche qualche accessorio, come ad esempio le cuffie Logitech G433, che sono vendute a 104,99 euro, la stampante Epson Expression XP-15000 a 369 euro, o ancora la sedia da gaming Arozzi Mezzo V2 al prezzo di 249,99 euro.