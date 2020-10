Uno smartwatch che incuriosisce a dir poco è il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro, lanciato lo scorso mese e disponibile solo da pochi giorni in Italia. Il team di sviluppo si è dato molto da fare per cominciare fin da subito a rendere l’orologio intelligente ancora più accattivante attraverso l’aggiornamento 10.1.2.8. L’upgrade è abbastanza pesante (il suo peso è di 201MB), e mette sul piatto la funzione del monitoraggio continuo del livelli di ossigenazione del sangue (disponibile solo per gli utenti Android che hanno provveduto ad aggiornare all’ultima iterazione disponibile l’app Huawei Health), come pure il miglioramento della lunghezza delle opzioni personalizzata per quanto riguarda gli allenamenti in piscina.

L’opzione SpO2 di cui vi abbiamo parlato poc’anzi permette agli utenti di monitorare, in questo caso 24 ore su 24, la quantità di ossigeno trasportata nel sangue attraverso la differenza tra la quantità di emoglobina ossigenata rispetto a quella totale, consentendo così un controllo complessivo dello stato di salute del soggetto e della sua forma fisica. Il produttore cinese ricorda che per poter portare a termine con successo l’installazione dell’aggiornamento 10.1.2.8 a bordo del proprio Huawei Watch GT 2 Pro (potreste averlo già comprato oppure essere sul punto di farlo trattandosi di un nuovo dispositivo) solo nel caso in cui la carica residua non sia al di sotto del 20%, e tenendo sempre presente che la barra di procedimento nell’app interessa solo il download ed il passaggio nell’orologio intelligente dell’upgrade, che tuttavia dovrà essere installato in seconda battuta.

Per poter procedere all’aggiornamento bisognerà collegare il Huawei Watch GT 2 Pro (che ricordiamo avere un prezzo in Italia di 299,90 euro) allo smartphone mediante l’app Huawei Health, eseguirla e raggiungere la sezione ‘Dispositivi‘, scegliere il modello in questione, selezionare il firmware e seguire via via le istruzioni che compariranno a schermo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.