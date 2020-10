Macolm Young assente in Power Up degli AC/DC, nonostante i rumors. Si vociferava, infatti, che nell’imminente nuovo disco della band australiana vi fossero anche le chitarre del compianto chitarrista, scomparso nel 2017 a causa di una grave malattia. A smentire le voci di corridoio ci ha pensato Angus Young in una recente intervista rilasciata a RockFM durante la quale ha spiegato i motivi per cui il diciassettesimo disco degli AC/DC non include le chitarre di Malcolm.

Angus ha spiegato che nemmeno suo fratello avrebbe apprezzato che le sue registrazioni entrassero a far parte dell’album in lavorazione, sebbene stesse partecipando al progetto. “Una mossa azzardata”, così Angus Young ha definito l’improbabile scelta di inserire alcune tracce registrate da Malcolm.

Soprattutto, Angus specifica che la partecipazione di Malcolm in Power Up degli AC/DC era limitata all’apporto di idee, una serie di note sparse qua e là come appunti per gettare le basi dell’album in prossima uscita. “Il suo spirito è presente”, dichiara il chitarrista, ma niente di più. Malcolm Young, assente in Power Up degli AC/DC, è comunque presente alla base in quanto aveva partecipato alle prime fasi di scrittura del disco.

In ogni caso Angus afferma che suo fratello sarebbe stato “orgoglioso del disco” in quanto la band, come si evince dal singolo Shot In The Dark, è riuscita a riproporre i canoni dei primi anni ’80, dunque dei materiali a cavallo tra la morte di Bon Scott e l’ingresso di Brian Johnson.

Il nuovo disco sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2020, un album attesissimo dopo la temporanea assenza dalle scene di Brian Johnson che durante l’ultimo tour era stato sostituito da Axl Rose dei Guns N’ Roses. Una forza nuova, nonostante si parli di Malcolm Young assente in Power Up degli AC/DC, con una band rinvigorita e pronta per tornare sul palco a incendiare gli stadi.