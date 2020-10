Sui prossimi smartphone Xiaomi, almeno quelli di punta, si potrà contare di una specifica hardware del tutto premium, una ricarica wireless più veloce che mai ossia in grado di completarsi in soli 19 minuti, Un vero e proprio record tecnologico che non potrà che essere apprezzato da moltissimi già clienti e potenziali tali.

La presentazione della nuova tecnologia hardware è avvenuta in queste ore. La ricarica wireless da 80 W risulta essere ora un vero fiore all’occhiello proprio per il brand cinese. In termini pratici, l’importante passo in avanti compiuto consentirà proprio di ricaricare completamente una batteria di ben 4000 mAh in soli 19 minuti. Un risultato già di per se ottimo ma se pensiamo che anche solo il 50% dell’autonomia di un device potrà essere ottenuta in soli 8 minuti, il giudizio non può che essere ulteriormente positivo.

Xiaomi ha davvero fatto passi da gigante sulla tecnologia di ricarica wireless super veloce, anche solo negli ultimi mesi. Basti pensare che sullo smartphone Xiaomi di punta lanciato questa estate il Mi 10 Ultra ci si poteva affidare ad una ricarica da 50 W e solo a marzo scorso da 40 W. Insomma nel giro di pochissimo tempo, il produttore è riuscito a garantire al suo parco clienti un’innovazione repentina, anzi fulminea. E i progetti innovativi non si concluderanno qui: già è noto che durante il 2021 sarà tagliato un nuovo traguardo costituito dalla tecnologia di ricarica rapida da 100 W. Quest’ultima, una volta implementata, davvero garantirà autonomia assoluta in pochissimi minuti, per la gioia di chi davvero ha a disposizione poco tempo.

L’adozione di tecnologie così innovative sta rendendo Xiaomi sempre di più un’alternativa Android validissima, pure rispetto a Samsung e Huawei. Ne sono una riprova le preziose quote di mercato che il brand sta conquistando in tutto il mondo, con sempre più clienti fidelizzati alla vasta gamma di prodotti del marchio.