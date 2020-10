Kaley Cuoco è pronta a tornare sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista. Dopo aver interpretato l’adorabile vicina di casa di Leonard e Sheldon in The Big Bang Theory, l’attrice sarà un’assistente di volo nella serie dramedy The Flight Attendant, progetto annunciato lo scorso anno.

Basata sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian nel 2018, è descritta come “una storia di come un’intera vita può cambiare in una sola notte.” The Flight Attendant segue le vicende di Cassandra Bowden (la Cuoco), assistente di volo che, dopo una notte brava in una stanza d’albergo di Dubai, si sveglia il giorno dopo non ricordando nulla di cosa sia successo. E accanto a lei c’è un cadavere. Invece di informare la polizia sull’accaduto, Cassandra raggiunge i suoi colleghi per un volo diretto a New York City, dove si ritrova, a sorpresa, la visita degli agenti dell’FBI che vogliono interrogarla. Incapace di mettere insieme i pezzi di quanto successo quella notte, Cassandra inizia a sospettare di essere lei l’assassina.

La nuova serie di Kaley Cuoco è al momento inedita in Italia, mentre debutterà su HBO Max il giorno del Ringraziamento, ovvero il 26 novembre, con i primi tre episodi. I restanti cinque (in totale, la prima stagione è composta da otto episodi) saranno pubblicati settimanalmente sulla piattaforma streaming di HBO.

Nel cast di The Flight Attendant, oltre alla Cuoco – che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e altri, anche Zosia Mamet (Girls), Michiel Huisman (Game of Thrones), Rosie Perez (Rise), T.R. Knight (Grey’s Anatomy), Colin Woodell (The Originals), Michelle Gomez (Le terrificanti avventure di Sabrina), Merle Dandridge (Greenleaf), Griffin Matthews (Dear White People) e Nolan Gerard Funk (Awkward).

Di seguito il poster della serie tv:

The Flight Attendant è il secondo progetto televisivo di Kaley Cuoco per HBO Max. L’attrice presta infatti la voce al personaggio di Harley Quinn nella serie animata dedicata alla storica fidanzata di Joker e ambientata nell’universo DC. Al momento sono state prodotte due stagioni e una terza è in arrivo.