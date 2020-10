La produzione di Station 19 4 è partita a settembre con qualche problema: poco dopo l’inizio delle riprese, infatti, il set è stato chiuso a causa dell’emergenza incendi in California, ma ora gli attori sono tornati a girare in vista della prmeière di stagione del 12 novembre su ABC, che sarà l’ennesimo crossover con la serie madre Grey’s Anatomy.

Lo spin-off del medical drama di Shonda Rhimes condivide con la serie da cui trae le mosse la stessa showrunner Krista Vernoff, che ha anticipato l’intenzione di dedicare più spazio a due coppie che hanno vissuto momenti importanti nel finale della terza stagione.

La prima è quella composta da Maya e Carina: con la promozione di Stefania Spampinato a volto regolare della serie, la scelta di approfondire la relazione tra la dottoressa e la vigilessa era già chiara. “Maya e Carina illuminano lo schermo insieme” assicura la Vernoff a TvLine, promettendo che si vedrà “di più” della loro relazione in Station 19 4, dopo aver superato il tradimento di Maya e la presa di coscienza del suo rapporto malato col padre molestatore.

Se da un lato la storia di Maya e Carina avrà superato alcuni step difficili e potrà evolvere sentimentalmente verso un legame più solido, dall’altro Dean e Vic sono ancora lontani dal diventare una coppia in senso stretto. Dopo che lui ha allontanato lei nell’ultimo finale di stagione, chiedendole di trasferirsi altrove anziché confessarle il proprio amore, “ci vorrà molto” prima che maturino le condizioni per una storia, spiega Krista Vernoff: “Dal punto di vista di Dean, non ha commesso un errore. Ha fatto un sacrificio difficile per proteggere la sua amicizia con Vic e per estensione per proteggere l’intera famiglia della Station 19“. Tra i due si innescherà dunque il classico meccanismo di un rapporto che oscilla amicizia e amore, tra la voglia di proteggere un legame amicale e la paura di lanciarsi in una storia d’amore con tutti i rischi e le responsabilità che questo comporta.

Station 19 4, come Grey’s Anatomy 17 con cui debutta il 12 novembre, sarà ambientata durante la pandemia da Coronavirus, ma i legami tra i pompieri della stazione dei vigili del fuoco serviranno proprio a rendere meno pesante una trama segnata da emergenze di ogni genere, in primis quella sanitaria.