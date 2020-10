Sono stati annunciati gli attori che interpreteranno i protagonisti della commedia The Miserable Adventures Of Burt Squire Aboard The Horn High Yo. Secondo quanto riportato da Variety, gli interpreti principali saranno Ed Helms e Harrison Ford.

Il film, ispirato a una storia vera, ruota intorno a un padre di famiglia (Helms) con una crisi di mezza età. L’uomo decide di iniziare quella che lui immagina essere una splendida gita con una barca a vela. Il sogno si trasforma ben presto in un incubo: il protagonista naufraga nell’Oceano Atlantico. Fortunatamente incontra un capitano (Ford) con un’evidente passione per il mare, ma senza freni. Inizia così questa insolita avventura.

La sceneggiatura è stata scritta da Ben Bolea, mentre Michael Glassman (di LD Entertainment) sarà il produttore esecutivo. The Miserable Adventures Of Burt Squire sarà inoltre prodotto da Mickey Liddell (di LD Entertainment), Pete Shilaimon e Kim Zubick.

Ad annunciare questo nuovo progetto è stato Adam Fogelson, il presidente di STXfilms Motion Picture Group, che ha anche sottolineato di non vedere l’ora di lavorare a questo progetto. Fogelson ha dichiarato:

Nessuno è più bravo di Ed Helms a interpretare un tipo qualunque costretto a far i conti con le sfortune più comiche che la vita gli possa riservare, mentre Harrison creerà un altro personaggio memorabile e iconico nei panni di un capitano di nave instabile. Invece di una commedia con un viaggio, non vediamo l’ora di vedere questi improbabili amici in una commedia sul mare.

Si attendono ancora ulteriori informazioni, tra cui il nome del regista e l’inizio delle riprese.

Ed Helms e Harrison Ford

Harrison Ford è particolarmente conosciuto per i ruoli di Ian Solo nella serie di Star Wars, Rick Deckard in Blade Runner e un archeologo amante dell’azione in Indiana Jones. Ford si prepara a tornare sul grande schermo in Indiana Jones 5 (che è stato rimandato a causa del Covid-19), il nuovo capitolo dell’iconica serie cinematografica.

Ed Helms è invece apparso in diverse commedie, tra cui Come Ti Spaccio La Famiglia, Una Notte Da Leoni e Come Ti Rovino Le Vacanze. Particolarmente noto anche per la performance nella serie televisive The Office.