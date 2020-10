La programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7, partita lo scorso 5 ottobre, è ancora agli inizi di stagione, ma già vicina all’addio al personaggio di Alex Karev, apparso per l’ultima volta nell’ottavo episodio.

Lo storico medical drama di Shonda Rhimes, in onda ogni lunedì in prima visione in chiaro e in prima serata, raggiunge quota 7 episodi con la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7 di lunedì 19 ottobre.

Con la messa in onda degli episodi 6 e 7 di Grey’s Anatomy 16 su La7, a partire dalle 21.10, si prepara il terreno a quello che sarà l’ultimo ingresso in scena del personaggio interpretato da Justin Chambers, che ha lasciato la serie annunciando il suo addio a sorpresa a gennaio 2020, durante la pausa di metà stagione, senza mai più apparire in scena nemmeno per l’episodio d’addio al suo personaggio.

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 16 su La7 il 19 ottobre, intitolati rispettivamente Scherzare con il fuoco e Papà non farmi la predica.

16×06

Alex spera di impressionare gli investitori di Pac-Gen North, ma quando sente notizie inquietanti sugli scheletri in cantiere, chiede a Richard di aiutarlo con le tattiche di distrazione.

16×07

Catherine è tornata in città e non ha idea di cosa stia succedendo tra Jackson e Maggie, mentre il suo rapporto con Richard è diventato distante. Owen e Amelia trattano una donna dopo una grave caduta.

Lunedì 26 ottobre sarà la volta dell’ottavo episodio, quello dedicato al processo a Meredith che rischia di vedersi sottratta la licenza di chirurgo, con l’ultima apparizione in video di Chambers nei panni di Alex Karev. Dall’episodio successivo, infatti, il personaggio sarà “fuori città”, prima che il mistero della sua assenza da Seattle venga clamorosamente svelato nell’episodio 16 della stagione, che chiude definitivamente il cerchio col dottor Karev.

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 16 su La7 di lunedì 19 ottobre, intitolati La mia occasione e Andiamo tutti al bar.

16×08

Meredith affronta la commissione medica mentre il suo futuro di dottoressa resta incerto, ed è costretta a fare i conti con il suo passato affrontando una sfida insuperabile. Nel frattempo, i tirocinanti sono messi alla prova sfidandosi per ottenere il maggior successo nei rispettivi casi in assenza di alcuni medici titolari.

16×09

Jo diventa una volontaria in un rifugio sicuro mentre riceve una chiamata riguardo un bambino lasciato alla Stazione 19. Nel frattempo, Meredith va avanti con la sua vita dopo aver affrontato la commissione medica mentre Jackson fa un grande passo nella sua storia con Vic. Infine Bailey e Amelia si scambiano aggiornamenti sulle rispettive gravidanze.