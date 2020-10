Un action crime, questo è quello che è Gli Orologi del Diavolo che porterà sullo schermo Beppe Fiorello per la prima volta personaggio di una serie in 4 serate scritta da Salvatore Basile, Valerio D’Annunzio, Alessandro Angelini, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia per la regia di Alessandro Angelini. Gli Orologi del Diavolo prenderà il posto di Io ti Cercherò su Rai1 proprio dal prossimo 2 novembre, una settimana dopo del finale di stagione della serie con Alessandro Gassman.

Tratto dall’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo, Gli Orologi del Diavolo porterà sullo schermo anche Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes e Nicole Grimaudo (reduce dal successo in Nero a Metà 2) per raccontare la storia di Marco Merani, un motorista nautico bravissimo che ha un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore. Proprio questa sua bravura farà presto gola ai narcotrafficanti convinti che lui possa essere utile per creare una via di fuga grazie ai gommoni molto più veloci delle motovedette dei carabinieri e della polizia.

Ricevuta la proposta, Marco chiede all’amico poliziotto Mario come deve comportarsi e diventa così un collaboratore per incastrare i boss del cartello italo-spagnolo “El mecanico”. A questo punto il bel costruttore si ritrova, suo malgrado, a indossare i panni di infiltrato speciale costruendo e guidando barche dedite al traffico di droga, diventando una sorta di mentore per il figlio del boss, Aurelio.

A quel punto la vita del Merani si sdoppia tra bugie per la sua famiglia e una serie di cose da fare contro ogni legge ma, quando durante un’operazione in mare fra Italia e Spagna qualcosa va storto, viene arrestato dalla polizia francese e incarcerato. A questo punto è convinto che la polizia italiana chiarirà la sua situazione ma in realtà nessuno lo aiuterà e adesso, sotto scacco, non può far altro che mantenere il segreto sulla sua identità in otto mesi passati in prigione in condizioni durissime.

Tornato in Italia e con una famiglia ormai distrutta, alla sua porta torna a bussare Aurelio per proporgli un ultimo carico che sistemerà tutto e tutti per sempre. Anche la Polizia bussa alla sua porta per chiedergli aiuto, quale sarà la decisione di Marco a quel punto?