Fausto Leali sulla squalifica al Grande Fratello Vip dice: “Ho sbagliato, ma non sono razzista”. Il cantante, escluso dall’edizione in corso del GF Vip, ammette le sue colpe e si scusa con i telespettatori. Non intendeva essere offensivo, non è né razzista né fascista ma ha sbagliato e si assume le sue responsabilità.

Accetta la squalifica dalla casa del Grande Fratello e chiede scusa a Live Non è La D’Urso, in diretta televisiva su Canale 5. Rompe per la prima volta il silenzio dopo la squalifica e ne parla apertamente sulle reti Mediaset, profondamente dispiaciuto per quanto accaduto.

“Sapevo che quel termine non si usava più”, spiega, tuttavia non intendeva essere offensivo e non pensava che potesse essere considerato un gesto così grave etichettare una persona “neg*o”.

“A me hanno chiamato 55 anni il neg*o bianco”, ricorda. Poi passa a parlare del forte legame con Enock al quale non è mai riuscito a chiedere scusa: “Io ed Enock abbiamo legato subito, lui è bresciano come me e lui mi coccolava molto. Io non sono riuscito a chiedergli scusa, ma lui mi ha perdonato prima di uscire”.

Fausto Leali torna sulla questione della squalifica dal Grande Fratello Vip e si scusa con tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole. Paragona la squalifica dal gioco ad un “secchio d’acqua gelata”. Tuttavia l’ha accettata, consapevole di aver commesso un errore, ma ci tiene a precisare di non essere né fascista né razzista: “Ho accettato la squalifica. Un secchio di acqua gelata addosso. Io non sono né fascista né razzista. Ho sbagliato, ma non sono razzista”.

Per Fausto Leali non c’è alcuna possibilità di ripescaggio: il cantante non potrà rientrare nella case del Grande Fratello Vip nonostante l’ammissione di colpa e le scuse ai telespettatori. Il suo periodo di isolamento nella casa del GF si è ufficialmente concluso.