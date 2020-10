Il nuovo documentario su Sfera Ebbasta uscirà prima del disco. Famoso – The Movie, questo il titolo dell’ultimo lavoro di Pepsy Romanoff, sarà disponibile su Prime Video per suggellare un 2020 in cui l’artista di Cinisello Balsamo ha scelto di riprendersi la scena.

Non lo nasconde nemmeno nel docufilm, Gionata Boschetti, come si evince dal trailer: il suo intento era ed è ancora quello di diventare il primo rapper italiano famoso in tutto il mondo. Famoso, non a caso, è anche il titolo del nuovo disco in uscita il 20 novembre. In pochi anni Sfera Ebbasta ha esteso la sua popolarità su tutto il territorio nazionale, sdoganando uno stile che fino a poco tempo fa era relegato agli ambienti più prossimi all’hip hop.

Con lui la trap è diventata un fenomeno discografico e lui stesso ha fondato la Billion Headz Music Group insieme a Charlie Charles, suo fidato partner in crime, per accogliere nuovi artisti della scena all’interno del roster. Il nuovo documentario su Sfera Ebbasta esplorerà tutte le fasi di lavorazione del nuovo disco. Famoso – The Movie uscirà su Prime Video il 27 ottobre.

Nel trailer vediamo l’artista tra tuffi in piscina, viaggi in macchina e palchi, ma anche i racconti dei colleghi tra cui possiamo vedere anche Marracash e, ovviamente, Shablo e Charlie Charles. Con il disco Famoso, Gionata Boschetti ha raggiunto livelli di collaborazione importanti dal momento che vi troviamo ospiti internazionali. Una realtà, questa, che Sfera vuole celebrare con questa novità.

Pur all’esterno del disco, Sfera ha collaborato anche in progetti di altri artisti stranieri: l’ultimo caso è quello di Dracula di Lacrim, un brano dell’artista francese in collaborazione con Vladimir Cauchemar nel quale il trapper ha cantato in italiano circondato da versi stranieri. Di seguito riportiamo il trailer ufficiale di Famoso – The Movie, il nuovo documentario su Sfera Ebbasta.