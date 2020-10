Fabrizio Corona furia a Live Non è la d’Urso. Da qualche settimana ormai aspettavamo una reazione dell’ex re dei paparazzi contro l’ex moglie rea di punzecchiarlo e di accusarlo di non essere un buon padre per il figlio Carlos, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pubblicazione sui social di telefonate private intercorse tra lei e il ragazzo in cui quest’ultimo chiedeva aiuto alla madre etichettando il padre come il male e svelando di essere stato minacciato. Fabrizio Corona ha raccontato una serie di cose vissute in questi ultimi mesi proprio con Nina Moric lanciando poi il suo grido di accusa contro l’ex moglie rea di essere “Una psicopatica da manicomio”.

L’ex re dei paparazzi era davvero una furia, nessuno è intervenuto nella discussione e sulle parole che lui continuava ad urlare guardando dritto verso la telecamera in collegamento da casa e la stessa Barbara d’Urso è rimasta in silenzio ascoltando sconvolta alcune rivelazioni mentre Corona rilanciava: “Nina Moric è una psicopatica da manicomio, mio figlio non sta bene, riceve delle telefonate da un uomo che gli parla di guerrieri della luce e demoni dicendo che io sono il Male”.

Poi continua con le accuse verso l’ex moglie: “Nina ha manipolato quell’audio strumentalizzando le parole di suo figlio in un momento in cui non stava per niente bene e ha usato anche il mio audio, che era semplicemente uno sfogo. Non di certo non vado in casa sua a fracassarle la testa, non mi faccio 30 anni di galera per lei”.

Corona è convinto che la moglie abbia strumentalizzato le parole del figlio e che lo stesso abbiano fatto i giornali riportando il contenuto di quella telefonata. La furia di Corona si spegne solo quando, al ritorno dalla pubblicità, Barbara d’Urso interrompe il collegamento prendendo le distanze da quello che l’ex re dei paparazzi ha detto e rimandando il discorso a quando lui si calmerà un po’. Corona minaccia: “Se interrompi non vengo più”, poi si toglie le cuffie si alza e va via.

Sull’argomento è poi intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che, ancora una volta, inveisce contro Barbara d’Urso rea di approfittare di questa situazione al limite per tutti i suoi protagonisti: