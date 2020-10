Ci sono nuovamente indicazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 19 ottobre, per tutti coloro che sono sempre alla ricerca dell’offerta Amazon giusta per l’acquisto di un Huawei P40 o di un più economico P40 Lite. Dopo le promozioni che hanno caratterizzato i giorni immediatamente antecedenti al Prime Day, oltre ovviamente a quelle registrate tra martedì e mercoledì, stamane ci sono effettivamente nuove opportunità interessanti per chi sta pensando di acquistare un nuovo smartphone Android.

Analisi dettagliata sulle offerte Amazon per Huawei P40 e P40 Lite

Partiamo proprio da coloro che hanno nel mirino un Huawei P40, in quanto da alcune ore lo smartphone del produttore asiatico è tornato disponibile a 439 euro. Se non si tratta del minimo storico, poco ci manca. A questo, poi, va aggiunto che gli utenti interessati al device non dovranno pagare le spese di spedizione, oltre al fatto che nel giro di un paio di giorni potrete ricevere il prodotto a casa. Questo, perché la promozione rientra nel programma Prime.

Offerta HUAWEI P40 (nero) senza Simlock, senza marchio Tripla fotocamera da 50+16+8mp e fotocamera frontale da 32mp più...

Batteria da 3800 mah con tecnologia supercharge 22,5w

Discorso tutto sommato simile per Huawei P40 Lite, con la possibilità per gli utenti di portare a termine l’ordine con una spesa che si aggira attorno ai 170 euro. Si tratta di un nuovo calo del prezzo per lo smartphone di fascia media commercializzato nel 2020 e che, nonostante l’assenza dei servizi Google, sta facendo registrare un discreto successo anche qui in Italia. Restano le considerazioni sulla consegna gratuita e sui tempi di spedizione ristretti con il programma Prime.

Offerta Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Dunque, nel caso in cui abbiate effettivamente interesse ad acquistare un Huawei P40 o un P40 Lite, non esitate a chiudere l’ordine su Amazon questo lunedì, anche perché i prezzi appena riportati potrebbero far registrare un aumento nel corso delle prossime ore come si può facilmente immaginare.