Una tipologia specifica di rimodulazioni Wind Tre, da questo lunedì 19 ottobre, investirà alcuni clienti del vettore unificato. Il riferimento è a coloro che usufruiscono di credito bonus per l’opzione Pieno Wind e che da oggi in poi dovranno cambiare le loro modalità di utilizzo proprio delle somme percepite in omaggio.

Come accade sempre, gli utenti sono stati precedentemente avvisati della modifica unilaterale del contratto attraverso diversi canali comunicativi, in primis un SMS giunto sui numeri dei clienti interessati al cambiamento. In pratica, quello che non potrà più essere fatto, è utilizzare proprio le somme bonus abbinate al proprio numero telefonico per determinati servizi, come ricordato anche sul sito Mondomobileweb.

Da oggi 19 ottobre, l’ultima della rimodulazioni Wind Tre prevede che il credito bonus e dunque quello ottenuto senza ricaricare effettivamente nuove somme associate alla SIM, non potrà essere utilizzato per tutti i servizi d seguito elencati. Con la quota omaggio non si potranno mandare i cosiddetti SMS solidali, ma neanche chiamare le numerazioni a sovrapprezzo e neppure effettuare roaming extra UE. Ancora, sempre con il bonus di credito accumulato, non potranno essere pagati servizi VAS a valore aggiunto ma non potranno essere effettuati nessun tipo di acquisti online e tramite app. Per finire, sempre le somme incriminate non potranno neanche essere trasferite ad altro operatore in caso di portabilità del numero.

I clienti sono stati avvisati per tempo delle rimodulazioni Wind Tre al via in questa seconda parte di ottobre. Chi non ha accettato le nuove condizioni unilaterali di contratto, ha avuto anche modo di procedere ad un recesso senza costi né penali attraverso i canali ufficiali via web, tramite raccomandata e, PEC ma anche passando per il numero clienti 159 o recandosi presso uno dei negozi Wind Tre appunto sul territorio nazionale. Da quest’oggi tuttavia il cambiamento è divenuto effettivo e irrevocabile per tutti gli utenti interessati.