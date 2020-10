Non demorde HTC, che ci riprova con HTC Desire 20+, divenuto ufficiale da qualche ora. Il produttore taiwanese ha deciso di affondare il colpo, per adesso solo localmente, con questo nuovo dispositivo (pronto ad affiancarsi ai già presentati Desire 20 Pro, il cui annuncio c’è stato lo scorso giugno, ed all’U20, il primo dispositivo 5G dell’OEM), con schermo LCD da 6.5 pollici e risoluzione HD+ (rapporto 20:9) e processore Qualcomm Snapdragon 720G. Il telefono include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), oltre che le connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, NFC, USB-C, Bluetooth 5, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS + GLONASS + BEIDOU.

Non manca il supporto Dual SIM, come pure il lettore di impronte digitali posteriore. Non male il comparto fotografico principale di HTC Desire 20+, avente un sensore primario da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 5MP (FOV 115°, apertura f/2.2), un sensore macro da 2MP (40mm, apertura f/2.4), il flash dual LED ed i vari supporti per HDR, time lapse, intelligenza artificiale e videoregistrazione 4K. HTC Desire 20+ non si discute nemmeno sotto il profilo energetico montando una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0. Le dimensioni generali ammontano a 164,9×75,7x9mm (203 gr. di peso), mentre le colorazioni disponibili sono Dawn Orange e Twilight Black.

HTC Desire 20+ può essere acquistato nel mercato taiwanese (almeno per adesso visto che ancora non ci sono indicazioni su un’eventuale esportazione nel territorio europeo) nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che è anche l’unica disponibile) al prezzo di circa 251 euro al cambio attuale (non altissimo considerati il comparto fotografico posteriore e la batteria). A voi personalmente un dispositivo del genere piacerebbe, o proprio non lo guardereste laddove dovesse arrivare in Italia? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.