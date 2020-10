Cardi B non divorzia più da Offset poco tempo dopo aver annunciato di volersi separare da lui. Il loro matrimonio si era tenuto in segreto tre anni fa e la svolta era arrivata il 15 settembre 2020: la rapper aveva depositato l’istanza di divorzio presso il tribunale di Atlanta. A riferire del divorzio era stato un portavoce della coppia. Una scelta, quella di chiudere con il marito, emersa già due anni dopo il “sì” ma della quale Cardi B non nascondeva le difficoltà.

Dalla relazione tra i due artisti, infatti, era nata la piccola Kulture Kiari Cephus e la rottura del matrimonio poteva essere un trauma per la bambina. Tra le cause che avevano portato Cardi B a scegliere il divorzio c’erano, come i rumors gridavano ad alta voce, i ripetuti tradimenti di Offset.

Ora che Cardi B non divorzia più da Offset si apre un forte dibattito tra la diretta interessata e i suoi fan. Questi ultimi, infatti, appreso il dietrofront della loro beniamina hanno iniziato a commentare negativamente la novità principalmente su Twitter e per questo Cardi B, esasperata, ha disattivato il suo account. Incapace di lasciar correre la rapper ha dedicato ai fan una diretta su Instagram.

“Faccio il ca**o che mi pare”, ha tuonato Cardi B. Nel suo videomessaggio l’artista ha paragonato i vessatori a un gruppo di adolescenti convinti di poter decidere sulla sua vita. “Non sono la mamma di Ariana Grande”, ha detto, puntando il dito contro quelle persone che sono arrivate addirittura ad attaccare Offset sui social. “Non abbiamo nulla di diverso dalle vostre fo**ute relazioni disfunzionali“.

“Adoro i miei fan e vi sono grata per quello che fate, ma alcuni di voi si comportano davvero come se dormissimo insieme. Offset non è il mio unico ca**o di problema. Onestamente, in questo momento il mio matrimonio è l’ultimo dei miei problemi. Sono solo una pazza st**rza. Un giorno sono felice, l’altro lo prenderei a pugni. Siamo solo due giovani figli di pu**ana che si sono sposati presto. Questo siamo”.

Ora che Cardi B non divorzia più da Offset deve fronteggiare l’orda moralista dei fan: “Grazie per l’affetto, ma non abbiamo mai dormito insieme”.