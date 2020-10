La Casa di Carta 5 potrebbe vedere un cambio di leadership nella trama dei nuovi episodi: il destino della conclusione della rapina alla Banca di Spagna nella serie spagnola di Netflix si prefigura sempre più come una questione quasi tutta al femminile. Se Nairobi è morta (ma tornerà in scena), Lisbona è entrata in modo spettacolare nell’edificio e si prepara a prendere le redini dell’atto finale.

Lo dimostrano anche le foto scattate nel centro di Madrid durante le riprese de La Casa di Carta 5: il sito spagnolo Crush News ha pubblicato alcuni scatti nei quali si intravede quella che a tutti gli effetti sembra una trattativa tra guardie e ladri, con le tre componenti femminili della banda in primo piano.

In particolare, nelle immagini scattate durante le riprese de La Casa di Carta 5, Stoccolma sventola una bandiera bianca (segno di un tentativo di tregua) mentre Lisbona sembra comportarsi come la portavoce del gruppo, colei che è incaricata di negoziare con la polizia. La stessa Raquel che in precedenza, da ispettrice, aveva guidato le trattative col Professore durante la rapina alla Zecca spagnola, ora si ritrova nello stesso ruolo ma dall’altra parte della barricata: stavolta in tuta rossa, detta le condizioni agli agenti che una volta dipendevano dai suoi ordini.

Non è chiaro se la cessione della leadership a Lisbona sia dovuta al fatto che il Professore, di solito responsabile delle trattative con le forze dell’ordine, è caduto nelle mani di Alicia Sierra, che l’ha scovato nel finale della terza stagione. O se semplicemente si tratta dell’ennesima trovata dello stratega della banda per portare i suoi fuori dalla Banca sani e salvi. O ancora, se la resa indicata dalla bandiera bianca è proprio un tentativo di salvare la vita del Professore. Di sicuro si tratterà di uno dei momenti di svolta della trama, ormai fin troppo diluita nel racconto del secondo colpo della banda.

Ecco le foto di crushnews.es dal set de La Casa di Carta 5, le cui riprese sono partite a settembre. I 10 episodi del capitolo finale della serie di Alex Pina, che mostreranno l’epilogo della rapina, sono attesi su Netflix nel 2021.