Dopo aver sedotto animi e portafogli dei consumatori nel corso del Prime Day – gli scorsi 13 e 14 ottobre -, Amazon mette sul piatto una nuova iniziativa dedicata a tutti i potenziali acquirenti. Per altro per un’occasione assai speciale. Sì perché, il colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos va a spegnere le sue prime dieci candeline, segnando di fatto il decimo anniversario dalla sua creazione e conseguente debutto online.

Per i suoi 10 anni, come se non fosse bastato un Prime Day da record – dominato in Italia da FIFA 21 e dalle mascherine FFP2 -, Amazon ha quindi deciso di festeggiare a dovere, e di omaggiare i suoi clienti con tanti bonus spesa, da ottenere seguendo alcuni semplici passaggi. Che ora andremo a scoprire assieme. Come si legge nella pagina dedicata sul sito ufficiale del gigante americano, vi basterà effettuare un ordine di almeno 30 euro per vincere fino a 10000 euro di buoni regalo Amazon. Buoni, questi, che hanno valori di tagli diversi, quindi 100, 1000 e 10000 euro. Non solo, sappiamo che l’acquisto deve essere necessariamente effettuato entro e non oltre le 23:59 del 15 novembre 2020. Il tempo a disposizione è dunque di oltre un mese, come spiegato nelle note dell’azienda, che chiariscono anche le condizioni:

Per il raggiungimento della cifra minima di 30 euro non sono validi i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica (come eBook, app, musica, software, buoni regalo, ecc.), eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all’ordine e i costi di iscrizione (es. iscrizione ad Amazon Prime).

Per ogni ordine che rispetta le direttive, sarà allora inviato un codice alfanumerico il 19 novembre, mentre l’estrazione dei vincitori si terrà il 23 novembre 2020, il giorno del decimo compleanno di Amazon. Su ogni account sarà possibile effettuare fino a 10 ordini idonei, e i vincitori saranno avvisati tramite email entro il prossimo 8 dicembre.