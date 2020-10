Una recente fuga di notizie da parte di un utente su Reddit ha posto l’attenzione su un’indiscrezione che probabilmente non piacerà ai possessori di iPhone 12, e che rappresenta il problema principale relativo al 5G. Se state pianificando di utilizzare il supporto Dual SIM del vostro nuovo melafonino sappiate che potreste non essere in grado di beneficiare della velocità 5G, in quanto entrambe le linee scaleranno alla connettività 4G LTE. Secondo quanto riferito da ‘phonearena.com‘, queste informazioni sono state divulgate in un documento Apple distribuito per corrieri e rivenditori, e non disponibile pubblicamente.

Un problema questo che, secondo l’utente di cui sopra, potrebbe essere risolto attraverso un aggiornamento software in arrivo nel 2020. Il documento da cui si è evinto lo screenshot in questione afferma chiaramente che se si vuole beneficiare della velocità 5G non è possibile fare uso del supporto Dual SIM sul proprio iPhone 12. Si otterrà il 5G impiegando una eSIM, mentre nel momento in cui si utilizzano due linee in modalità Dual SIM, i dati 5G non verranno supportato su nessuna delle due, tornando al 4G LTE.

Se i clienti utilizzano solo eSIM di operatori che supportano il 5G (per quanto riguarda anche il piano abilitato), si avrà accesso alle reti di ultima generazione. Questo è quanto trapelato da un presunto documento di Apple, che però non risulta essere disponibile pubblicamente essendo stato inviato a corrieri e rivenditori. Speriamo che l’utente di Reddit protagonista della fuga di notizie abbia ragione, e che quindi sia sufficiente un aggiornamento software successivo per risolvere la situazione affinché gli utenti possano beneficiare della velocità del 5G anche utilizzando SIM fisiche, e non solo le eSIM in modalità Dual SIM. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.