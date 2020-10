Sarebbe dovuta essere la prima serie tv immersiva al mondo, con un evento dal vivo di cui il pubblico avrebbe potuto fruire in prima persona. Le restrizioni imposte dal diffondersi del Coronavirus, invece, ne hanno fatto una semplice miniserie ambiziosa, capace di adattarsi alle circostanze anziché arrendersi a esse. E così The Third Day, su Sky Atlantic dal 19 ottobre, si svela in una versione rielaborata dalla quale aspettarsi comunque più di una sorpresa.

Creata da Felix Barrett e Dennis Kelly, The Third Day è una coproduzione HBO-Sky divisa in tre storie indipendenti ma interconnesse. La prima, Summer, si articola in tre episodi e segue le vicende tragiche e inspiegabili che conducono Sam (Jude Law) nell’isola di Osea, un luogo misterioso reso ancora più oscuro dagli atteggiamenti enigmatici dei suoi abitanti. Nonostante si senta sopraffatto dagli inquietanti rituali collegati a una celebrazione locale, Sam è irresistibilmente attratto dal fascino incontaminato dell’isola. Il confine labilissimo tra realtà e delirio lo spinge a intraprendere un viaggio emotivo che lo oppone agli abitanti dell’isola, mettendo a repentaglio le tradizioni e lo stile di vita di questi ultimi.

La seconda – in ordine televisivo, o la terza secondo il disegno della serie – è Winter, distribuita nei tre episodi conclusivi. Gli eventi si snodano ancora nell’arcana isola di Osea, il cui fascino impenetrabile si esercita questa volta su Helen (Naomie Harris), una donna volitiva e anticonformista giunta sul posto per trovare risposta alle proprie domande. Questo evento sembra però destinato a sovvertire definitivamente gli equilibri dell’isola, già messi a repentaglio dalla comparsa di Sam. A popolare Osea in entrambe le storie è un cast secondario composto tra gli altri da Katherine Waterston (Jess), John Dagleish (Larry), Mark Lewis Jones (Jason), Jessie Ross (Epona), Paddy Considine (sig. Martin) ed Emily Watson (sig.ra Martin).

La messa in onda delle due storie su HBO è stata intervallata dallo svolgimento di Autumn. La storia immersiva prevista al principio è stata sostituita da un evento dal vivo lungo 12 ore e trasmesso sul profilo Facebook di HBO sabato 3 ottobre. Per quanto sia possibile godere appieno della serie limitandosi a seguire i sei episodi televisivi, la fruizione dell’evento dal vivo offre senz’altro una forma di intrattenimento del tutto inedita. Ne sono convinti i creatori di The Third Day, che nel presentare Autumn a Sky hanno offerto una prima analisi delle motivazioni e delle speranze cui si sono ancorati i loro sforzi:

Una videocamera segue il cast per 12 ore. Questo è quanto. Gli spettatori seguono lo svolgersi degli eventi in tempo reale grazie alla trasmissione dal vivo dall’isola. È un’unica trasmissione ininterrotta che svela ulteriori dettagli sui rituali e le tradizioni degli abitanti dell’isola. […] Una volta che diamo il via alle riprese, l’azione prosegue per 12 ore come se fosse reale. È una cosa senza precedenti […] in cui tentiamo di catturare la fragile natura del “tutto può succedere”. Volevamo affidarci alla spontaneità per una volta e una volta soltanto.

Non c’è un modo giusto o sbagliato di guardarlo. […] Sapevamo di dover fare qualcosa che non richiedeva di essere seguita per intero per poter essere compresa. Limitarsi a guardare gli episodi in tv è sufficiente per capire la storia nel suo complesso, ma guardando l’evento dal vivo si colgono senz’altro molti più dettagli. […] È una sorta di [evento] semimprovvisato all’interno di una struttura molto, molto ben definita. […] Gli attori devono rimanere immedesimati nei rispettivi personaggi per 12 ore buone, il che è una grande prova di resistenza. Trasmettere una cosa del genere dal vivo con tutti i rischi del caso è davvero senza precedenti.

I primi due episodi di The Third Day sono attesi su Sky Atlantic il 19 ottobre e saranno disponibili in streaming su NOW TV.