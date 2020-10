Dopo la pausa della scorsa settimana, la terza puntata de L’Allieva 3 torna in onda domenica 18 ottobre su Rai1. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale continua a conquistare il pubblico; la seconda puntata ha registrato 4.747.000 milioni di spettatori e il 19,70% di share nel primo episodio, e 4.215.000 milioni di spettatori con il 21,60% per il secondo appuntamento.

Tante novità nella terza stagione, i cui primi episodi sono basati sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque, è iniziata con un sostanziale salto temporale che ha confuso un po’ gli spettatori. Alice e Claudio promessi sposi: il dottor Conforti ha infatti proposto alla sua ex allieva di sposarlo, con una dichiarazioni nel suo stile. Antonia Liskova e Sergio Assisi sono tra le new entry, mentre il pubblico ha ritrovato Giorgio Marchesi nei panni del PM Einardi. Il suo destino era rimasto in bilico dopo quanto accaduto nell’ultimo episodio della scorsa stagione.

Ecco le anticipazioni della terza puntata de L’Allieva 3.

Nel primo episodio, dal titolo Il bersaglio, le tensioni tra Alice e Claudio sono alle stelle. La presenza ingombrante di Giacomo non migliora le cose, mentre la Suprema capisce che Alice ha scoperto il suo segreto. Nel secondo episodio, intitolato Il ritratto, Alice e CC hanno l’opportunità di riavvicinarsi grazie a un convegno fuori città. Tuttavia, l’atmosfera idilliaca è rovinata da una richiesta della Suprema. L’ex specializzanda, desiderosa di riscattarsi davanti a lei, accetta con entusiasmo l’incarico, provocando una nuova frattura nel suo rapporto con Claudio, che intanto decide di andare al convegno. Ma non è da solo.

Nel cast de L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale è Claudio Conforti; Francesca Agostini è Lara Proietti; Pierpaolo Spollon è Marco Allevi; Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Emmanuele Aita è Paolo Macrì; Francesco Procopio è Giorgio Anceschi; Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone; Anna Dalton è Cordelia Malcomess; Giorgio Marchesi è Sergio Einardi; Giselda Volodi è la professoressa Valeria Boschi; Claudia Gusmano è Erika Lastella. New entry Antonia Liskova nel ruolo della Professoressa Andrea Manes; Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro; e Giorgia Gambuzza è Giulia.

Composta da sei puntate per un totale di dodici episodi, la fiction dovrebbe concludersi l’8 novembre su Rai1, salvo nuove variazioni nel palinsesto.

Le repliche de L’Allieva 3 vengono proposte su Rai Premium ogni venerdì sera alle 21.20. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Le prime due stagioni, invece, sono in streaming su Amazon Prime Video.