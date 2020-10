Il noto canale YouTube JerryRigEverything ha guardato dentro anche al OnePlus 8T, il nuovo smartphone del produttore cinese. Il teardown completo ci fornisce non pochi dettagli su quanto nasconde sotto il cofano il dispositivo, come potete vedere nel video in allegato a fine articolo. Gli osservatori più attenti scruteranno subito che le batterie incluse sono due, e non soltanto una, ciascuna da 2250mAh, e che vengono ricaricate simultaneamente attraverso una potenza da 32,5W.

L’OEM in tal modo riesce ad assicurare una potenza di ricarica da 65W, dovendo anche fronteggiare una minore generazione di calore. Molto interessante è anche la maniera in cui il produttore cinese tiene insieme le due unità energetiche che sembrano essere un’unica batteria fino al momento in cui non vengono disconnesse dal connettore e poi rimosse in modo separato. Il modulo energetico fa capo all’unico ingresso USB-C che trovata posto nella parte sottostante del device (lo diciamo a scanso di equivoci). Il teardown di JerryRigEverything mostra come la cover posteriore del OnePlus 8T possa essere estratta in modo più o meno semplice (risulta incollata alla parte inferiore del corpo), come pure la presenza di pasta termica poco più sopra le due batterie.

Il filmato ci mostra anche come procedere alla rimozione del comparto fotografico principale, mettendo ben in evidenza lo stabilizzatore ottico di immagine del sensore primario. Il video di JerryRigEverything si concentra su molti altri dettagli relativi al OnePlus 8T, ma non vogliamo rovinarvi la festa e vi invitiamo a guardare personalmente la clip per intero attraverso il player qui sotto (non dovrete fare altro che cliccare sul tasto ‘play’ per far partire il filmato). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.