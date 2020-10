Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi saranno nella giuria di AmaSanremo. Il format porterà al Festival di Sanremo 2021 i giovani scelti proprio da questi tre artisti italiani che avranno il compito di giudicare le performance degli aspiranti concorrenti ma soprattutto di ascoltare le loro canzoni inedite e di consigliarli.

Per il team di AmaSanremo, Amadeus ha scelto tre artisti della musica italiana molto diversi tra loro. Piero Pelù porterà nella giuria di AmaSanremo il suo spirito rock, Luca Barbarossa il suo animo pop mentre Beatrice Venezi porterà la sua musicalità, da prima direttrice d’orchestra donna.

Ha commentato la scelta di Amadeus Piero Pelù, che si è detto felice di poter aiutare nella selezione delle nuove leve della musica italiana.

“Dove c’è della musica io mi ci butto, e in questo caso sono ancora più contento di farlo perché si tratta di musica fresca fresca”, ha commentato sui social.

Dal 29 ottobre sarà nella giuria di AmaSanremo insieme a Luca Barbarossa e alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. A spiegare lo svolgimento delle selezioni è stato lo stesso Piero Pelù: “Durante il programma ascolteremo tantissime proposte, per scegliere poi chi andrà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021, ma soprattutto per dare consigli e per rendere l’esperienza di tutti una fase di crescita artistica indimenticabile. Sono pronto per questa nuova avventura, come sempre con grande attenzione e rispetto per la Dea Musica in tutte le sue sfaccettature”.

Oltre ai tre giurati già annunciati ce ne sarà un quarto, il cui nome non è ancora stato rivelato.

AmaSanremo andrà in onda ogni giovedì su Rai1 in seconda serata dal 29 ottobre. Amadeus sarà nelle vesti di conduttore delle serate che porterà a stilare la rosa di cantanti che accederà al Festival di Sanremo 2021, nella categoria delle Nuove Proposte. La trasmissione andrà in scena dallo studio B di via Asiago a Roma per cinque puntate complessivamente.

Sorrisi e Canzoni TV svela che Amadeus non sarà solo sul palco: ci sarà l’amico attore e comico Riccardo Rossi ma anche qualche ospite. Si parla di Arisa nella prima puntata.